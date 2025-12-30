La Justicia da un espaldarazo a un polémico proyecto de autopista en el sur de Francia

París, 30 dic (EFE).- La Justicia francesa dio este martes un espaldarazo al controvertido proyecto de autopista entre Toulouse y Castres, al que se oponen varias organizaciones ecologistas que habían conseguido paralizar las obras varias semanas este año y que ha dado lugar a múltiples protestas.

El Tribunal Administrativo de Apelación de Toulouse validó la autorización medioambiental de la A69 al considerar que esa autopista responde a «una razón imperativa de gran interés público».

Ese dictamen supone en la práctica una desautorización del que emitió el 27 de febrero el Tribunal Administrativo, que había anulado las autorizaciones de 2023 concedidas por las prefecturas (delegaciones del Gobierno) que habían permitido el lanzamiento de las obras.

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, se felicitó por una decisión que «restablece así plenamente las autorizaciones medioambientales» y eso abre las puertas a la entrada en servicio de esta infraestructura, «muy esperada en el territorio (…) en el horizonte de octubre de 2026».

Tabarot hizo hincapié en que los jueces reconocen que no hay «solución alternativa satisfactoria» y que las medidas medioambientales fijadas «permiten el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las especies protegidas concernidas».

Igualmente destacó que el proyecto cuenta con «un amplio apoyo por parte de los cargos electos, de los habitantes y de los actores económicos» y que su objetivo es responder a las necesidades de movilidad al reducir el tiempo de trayecto con «mejoras en términos de seguridad vial y de reducción de molestias para los vecinos».

La A69 se ha diseñado con un trazado de 53 kilómetros que debería reducir en una veintena de minutos el recorrido entre Toulouse y Castres.

Los opositores a esta autopista, que han protagonizado numerosas acciones de protesta en los últimos años, tienen ahora sus esperanzas en otro procedimiento sobre el que se tiene que pronunciar la Justicia penal el próximo 12 de enero. EFE

