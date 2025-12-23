La Justicia de Perú archiva un proceso por colusión contra el expresidente Vizcarra

Lima, 22 dic (EFE).- El Poder Judicial de Perú archivó de manera definitiva un proceso que se había abierto contra el expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta comisión del delito de colusión cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014), informaron este lunes fuentes oficiales.

La decisión fue tomada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que declaró fundado un recurso interpuesto por la defensa de Vizcarra, precisó la Corte Superior Nacional.

De esa manera, se revocó una decisión de primera instancia que pretendía continuar con un proceso por colusión simple, relacionado con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y del Hospital de Moquegua.

Por estos casos, Vizcarra fue sentenciado en noviembre pasado a 14 años de cárcel por el delito de cohecho.

Al respecto, la Corte Superior Nacional señaló que «la sala dispuso el sobreseimiento (archivo definitivo) del proceso seguido contra el exmandatario» por colusión.

Aclaró, sin embargo, que la decisión «no afecta el curso del proceso por cohecho, sino que elimina una duplicidad injustificada basada en los mismos hechos».

La información explicó que «la controversia se centró en la aplicación de la excepción de litispendencia en el proceso penal, una herramienta legal que busca evitar que una persona sea sometida a dos procesos por los mismos hechos cuando ya existe uno en trámite».

Vizcarra fue condenado el pasado 26 de noviembre, en primera instancia, a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio al considerar el tribunal a cargo del juicio que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de Moquegua.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional declaró probado que propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013.

Según la sentencia, Vizcarra también recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua, según las declaraciones de los testigos llamados por la Fiscalía y cuyos testimonios, según el tribunal, han quedado acreditados.

Además de los 14 años de prisión efectiva, con ejecución inmediata, la sala dictó una indemnización equivalente al valor de los sobornos, así como una multa de 94.900 soles (unos 28.100 dólares) y una inhabilitación para ejercer cargos públicos de nueve años.

Sin embargo, el pasado 16 de diciembre el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional concedió un recurso de apelación presentado por Vizcarra contra esa sentencia, por lo que ahora la Sala Penal de Apelaciones Nacional tendrá que fijar una audiencia para evaluar y resolver este pedido.

Tras conocerse esa decisión, Vizcarra, quien cumple su condena en el penal de Barbadillo, en el este de Lima, solicitó la suspensión de la ejecución de su sentencia hasta que se resuelva su apelación, un pedido que aún no ha sido resuelto. EFE

