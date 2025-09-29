The Swiss voice in the world since 1935
La Marina británica informa de un ataque cerca de un buque que transitaba cerca del Yemen

El Cairo, 29 sep (EFE).- La Marina británica informó este lunes de un ataque cerca de un buque mientras transitaba en aguas yemeníes del golfo de Adén, sin que hasta el momento se hayan conocido daños materiales ni víctimas, en un momento en el que los rebeldes hutíes del Yemen han intensificado sus lanzamientos de misiles y drones contra Israel.

La entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) dijo en una alerta que recibió un informe de un ataque ocurrido a unas 128 millas náuticas al sureste de Adén, la puerta de entrada al mar Rojo.

«El capitán informa haber presenciado salpicaduras y humo a lo lejos, a popa del buque. Las autoridades están investigando», añadió la UKMTO, sin aportar más detalles, al tiempo que recomendó a los buques que transitan por la zona que «naveguen con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa» a esta entidad.

Los hutíes no han reivindicado la acción hasta el momento.

El movimiento chií respaldado por Irán, que desde 2014 controla amplias zonas del noroeste del Yemen, ha disminuido sus ataques contra barcos comerciales en los últimos meses, en los que se ha centrado en lanzar misiles y drones directamente contra territorio israelí que han causado decenas de heridos, además de daños a infraestructuras.

Esos ataques han sido respondidos por Israel con varias oleadas de bombardeos que han azotado infraestructura civil y edificios utilizados con fines militares por los insurgentes, unas acciones que han provocado la muerte de más de cien personas en los últimos meses, la gran mayoría civiles, de acuerdo con los rebeldes yemeníes.

Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, los hutíes han lanzado cientos de ataques contra todo buque comercial que tuviera alguna relación con Israel o que tuviera la intención de atracar en puerto israelí, algo que ha provocado severas disrupciones en el comercio marítimo. EFE

