La mayoría de detenidos de la Flotilla aceptan ser deportados, según fuente penitenciaria

Prisión de Saharonim (Israel), 3 oct (EFE).- La mayoría de los más de 450 detenidos por Israel de la Global Sumud Flotilla llevados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev del sur de Israel, aceptaron ser deportados inmediatamente, informó este viernes a los periodistas un funcionario penitenciario.

Según la fuente, en la cárcel, situada junto al pueblo de Kziot, pegada a la frontera con Egipto, se encuentran alrededor de 450 personas de varias nacionalidades y «la mayoría» firmaron a favor de ser deportados.

Las personas que accedieron a ser deportadas, indicó una fuente diplomática europea que visitó a sus nacionales en la cárcel, embarcarán en aviones para dejar Israel lo antes posible, seguramente en los próximos dos días.

Los que no accedieron deberán comparecer ante un juez, que decidirá sobre su deportación forzosa, lo que llevaría más días, dijo la fuente.

Los diplomáticos indicaron que los nacionales de su país están bien, pero que algunos están pasándolo mal por el extremo calor que hace en el desierto del Neguev y porque llevan dos días durmiendo mal o prácticamente sin dormir.

En el aparcamiento de la cárcel este viernes se pueden ver vehículos diplomáticos de varios países y EFE ha podido confirmar por el momento la presencia de cuerpos consulares de Alemania, Francia, Holanda, Jordania y Bahréin.

Tres abogadas del equipo jurídico de la flotilla, Adalah, han esperado durante horas a que les dejaran entrar en las vistas que se están celebrando para decidir sobre la prórroga de la prisión de los detenidos hasta que sean deportados.

Las letradas se quejaron de que dichas vistas se estaban celebrando sin presencia de sus abogados, lo que consideraron una violación de su derecho a la defensa.

Desde la noche del miércoles y durante doce horas, la Armada israelí abordó uno a uno los más de 40 barcos que componían la Flotilla.

Los detenidos y los barcos fueron llevados al puerto israelí de Ashdod, donde fueron fichados por la policía antes de ser conducidos ante las autoridades fronterizas para los trámites de migración.

Durante toda la noche se ha ido produciendo este procedimiento y la mayoría de los arrestados -excepto cuatro parlamentarios y europarlamentarios italianos, que fueron deportados inmediatamente- han sido trasladados en un goteo de autobuses desde dicho puerto hasta la prisión de Saharonim.

Según explicó a EFE un abogado de la Flotilla, dicha prisión se concibió para inmigrantes en situación irregular en Israel y tiene capacidad para albergar a los cientos de tripulantes de los barcos que intentaban llevar ayuda a Gaza. EFE

