La misión de la Copppal pide revisar las actas impugnadas en Honduras

Tegucigalpa, 24 dic (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) urgió este miércoles al ente electoral de Honduras a realizar «un escrutinio total» de las actas con inconsistencias e impugnadas de las elecciones de noviembre.

Asimismo, advirtió que forzar una declaración de resultados finales sin resolver los reclamos podría desencadenar una tensión social, superando la de 2009.

La misión de la Copppal indicó en un comunicado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la «obligación legal y constitucional» de revisar cada acta cuestionada tras los comicios generales del pasado 30 de noviembre.

Y que esta medida es la única vía para «generar la legitimidad perdida» debido a los «desaciertos» cometidos por el ente electoral antes, durante y después de la jornada electoral, provocando una «gran tensión política y social» en Honduras.

Según los resultados preliminares del CNE, el candidato Nasry «Tito» Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene el liderazgo con el 40,27 % de los votos, cuando se ha escrutado el 99,93 % de las actas

Le sigue Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con el 39,53 % de los sufragios, mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, se ubica en el tercer puesto con el 19,19 %.

El escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, marcado por obstáculos denunciados por las consejeras del CNE Ana Paola Hall, que es la presidenta, y Cossette López, comenzó el día 18 con un retraso de cinco días.

La Copppal, que agrupa a 75 partidos de 30 países, alertó a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y los gobiernos de la región sobre los riesgos para «la gobernabilidad de Honduras que implicaría forzar la declaratoria» de las elecciones sin antes haber resuelto las actas con inconsistencias ni las impugnaciones presentadas por los partidos políticos.

«En lugar de generar certidumbre y tranquilidad al proceso electoral, provocaría mayor inestabilidad política, económica y social en Honduras», advirtió.

Además, provocaría «mayor presión a la región Centroamérica, por lo que hacemos un llamado al CNE a actuar con responsabilidad y en el marco de la ley, para no conducir a Honduras por escenarios que en el tiempo serían más graves que en el 2009», cuando un golpe militar derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.

La misión internacional entregó «en tiempo y forma» al CNE una auditoría de ciberseguridad que revelaba «la vulnerabilidad del sistema de Transmisión de Resultados», pero el órgano electoral «no hizo nada para solventar las recomendaciones y es hoy quien tiene metido a Honduras en una crisis de dimensiones mayores a la electoral». EFE

