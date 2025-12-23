La OEA condena las agresiones durante el recuento electoral especial en Honduras

Tegucigalpa, 23 dic (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras condenó este martes «enérgicamente» las agresiones sufridas el lunes por ciudadanos hondureños que participaban en el escrutinio especial y exhortó al Estado a investigar los hechos con celeridad.

La MOE/OEA advirtió de que los incidentes constituyen «un punto límite en la creciente escalada de violencia» que ha acompañado el recuento, y llamó a los liderazgos políticos a asumir «una actitud responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática», según dijo en un mensaje en la red social X.

El pronunciamiento de la MOE/OEA se produce tras el ataque ocurrido el lunes contra militantes del conservador Partido Nacional, tres de los cuales resultaron heridos al término de su jornada en el escrutinio especial que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El incidente se registró en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), donde se guarda el material electoral, cuando representantes del Partido Nacional se disponían a abordar un autobús tras participar en el recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Ese recuento se inició el pasado día 18, con cinco días de retraso, y todavía no ha terminado.

La misión de la OEA expresó además su deseo de la pronta recuperación de las personas lesionadas y señaló que sus equipos continuarán observando la fase final del escrutinio, para lo cual reforzarán sus protocolos de seguridad conforme a las circunstancias.

El escrutinio especial avanza lentamente y mantiene al candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al frente de la contienda presidencial, según datos preliminares del CNE, en un clima de tensión política y llamados a acelerar el proceso.

Asfura lidera con 1.470.188 votos (40,29 %), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.441.783 sufragios (39,52 %), de acuerdo con los resultados del CNE, que tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar el cómputo.

La candidata del partido Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados y ha pedido la nulidad de las elecciones, ocupa el tercer puesto con 700.043 marcas (19,18 %), tras el escrutinio del 99,92 % de las actas. EFE

