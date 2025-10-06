La ONU lanza una investigación sobre violaciones de los DDHH en Afganistán

afp_tickers

2 minutos

Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron este lunes una resolución para crear un mecanismo de investigación permanente e independiente sobre violaciones del derecho internacional cometidas en Afganistán.

«Cuatro años después de la toma del poder por la fuerza por parte de los talibanes, la situación de los derechos humanos no ha hecho más que empeorar», afirmó el embajador de Dinamarca Ib Petersen, cuyo país presentó la resolución en nombre de la Unión Europea.

La resolución denuncia en particular «la institucionalización por parte de los talibanes de su sistema de discriminación, segregación, dominación, desprecio por la dignidad humana y exclusión de mujeres y niñas», y considera «imperativo y urgente establecer responsabilidades».

El mecanismo de investigación estará encargado de «recopilar, consolidar, preservar y analizar las pruebas de crímenes internacionales y violaciones graves del derecho internacional», reza el texto.

Un portavoz de la UE dijo a la AFP que «preservar los testimonios y relatos de las víctimas» hará más fácil que se celebren procesos penales independientes.

El embajador de Colombia, Gustavo Gallón, afirmó que las mujeres y niñas afganas enfrentan una represión institucionalizada «que busca borrar su presencia de la vida pública».

«Toda la población afgana sufre las consecuencias de un contexto de violencia, represión, hambre y desplazamiento», añadió Gallón.

La resolución fue adoptada por consenso, es decir, sin que los países tuvieran que votar formalmente.

Sin embargo, China, que es miembro del Consejo, expresó su desacuerdo, aunque no pidió una votación.

Para Pekín, la resolución no toma en cuenta «los progresos logrados en Afganistán».

Desde que los talibanes volvieron al poder en 2021 han impuesto restricciones muy duras a las mujeres, incluyendo la prohibición de estudiar, trabajar o desplazarse sin un acompañante varón.

apo-rjm-ag/cn/meb/an