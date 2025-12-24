La oposición taiwanesa iniciará el viernes un proceso de destitución contra el presidente

3 minutos

Taipéi, 24 dic (EFE).- Los principales partidos de la oposición taiwanesa anunciaron este martes su intención de iniciar el viernes un proceso de destitución contra el presidente, William Lai, por negarse a promulgar una serie de enmiendas legales, una iniciativa que, en principio, carece de los apoyos necesarios en el Parlamento para prosperar.

En una reunión celebrada el martes, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que suman 60 de los 113 escaños del Yuan Legislativo, acordaron someter a revisión una moción de juicio político contra Lai en una sesión plenaria prevista para el 26 de diciembre.

El anuncio se produjo en plena escalada de tensiones entre el oficialismo y la oposición, después de que el Gobierno confirmara la semana pasada que no refrendará ni promulgará las últimas enmiendas a la ley de reparto fiscal, aprobadas en noviembre por los partidos opositores, que buscaban aumentar la proporción de ingresos destinados a los gobiernos locales.

Tras el rechazo del Parlamento, el pasado 5 de diciembre, a la solicitud del gabinete de reconsiderar estos cambios, la ley modificada debía ser promulgada antes del 15 de diciembre, algo que finalmente no ocurrió.

Este hecho ha sido presentado por la oposición como una vulneración del orden constitucional.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA al término de la reunión del martes, Lo Chih-chang, secretario general del grupo legislativo del KMT, afirmó que los planes exactos para el proceso de destitución todavía debían definirse con el PPT.

«Actualmente estamos considerando varias opciones, como invitar al presidente Lai a la Legislatura para que dé una explicación», aseveró Lo.

«En cuanto a la votación final sobre el ‘impeachment’, probablemente tendrá lugar alrededor del 20 de mayo -el segundo aniversario de la investidura de Lai-, aunque todo esto aún necesita ser coordinado» con el PPT, agregó.

Según los Artículos Adicionales de la Constitución, una moción de destitución contra el presidente requiere el respaldo inicial de al menos la mitad de los legisladores y la aprobación posterior de dos tercios de la Cámara antes de ser remitida al Tribunal Constitucional.

Si bien el KMT, el PPT y otros dos legisladores independientes con inclinación hacia el KMT controlan 62 de los 113 escaños del Parlamento, el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) ostenta 51 asientos, lo que hace prácticamente inalcanzable la mayoría exigida.

Incluso si la moción obtiene el visto bueno del Legislativo, el Tribunal Constitucional de Taiwán cuenta actualmente con solo ocho jueces de los 15 previstos, por debajo del mínimo legal necesario para deliberar, después de que fracasaran los intentos del Gobierno de cubrir las vacantes.

Tras casi un año de parálisis, el máximo tribunal emitió el viernes pasado una sentencia que declaró inconstitucional el umbral de diez jueces exigido para tramitar cualquier caso, una decisión que desató fuertes críticas de la oposición, que el lunes presentó una denuncia contra los cinco magistrados que suscribieron la resolución.

La posible destitución de Lai se enmarca en un clima de confrontación persistente entre el oficialismo y la oposición desde la llegada del mandatario al poder, con un Parlamento dominado por el KMT y el PPT que ha bloqueado o condicionado varias de las principales propuestas del Ejecutivo, incluidas iniciativas presupuestarias y de Defensa. EFE

jacb/gpv