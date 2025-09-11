The Swiss voice in the world since 1935

La película Querido Trópico representará a Panamá en los premios Goya y Óscar 2026

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- La película Querido Trópico representará a Panamá en las categorías de internacional en los premios Goya (España) y Óscar (EE.UU.) 2026, según informó este jueves a EFE su directora, la panameña Ana Endara.

El film, un drama que profundiza sobre la relación entre una migrante cuidadora y una adulta mayor senil, fue escogido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá como el candidato a representar al país en esos galadornes internacionales.

La película, ambientada en Ciudad de Panamá, relata el vínculo inesperado entre Ana María, una inmigrante colombiana que trabaja como cuidadora y oculta un secreto, con Mechi, una mujer de negocios fuerte y adinerada que lucha contra una demencia.

Gran parte del film se desenvuelve en el jardín de Mechi, abarrotado de plantas tropicales a las que la coprotagonista les tiene un especial cariño mientras adora y queja a la vez del tropical clima húmedo de Ciudad de Panamá.

Mechi es interpretada por la actriz chilena Paulina García mientras que la colombiana Jenny Navarrete da vida a Ana María.

Querido Trópico se estrenó en 2024 en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y en el Festival de Cine de San Sebastián, y llegará a los cines panameños el próximo 18 de septiembre.

También ha recibido premios en diversos festivales como el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos – Colombia, el Festival Internacional de Cine de Calcuta (KIFF) 2024, el Festival Kinolatino de Bruselas o Festival Internacional de Cine de San Francisco, entre otros.

La 40° gala de los Premios Goya se celebrará el 28 de febrero de 2026 en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, en el Fòrum de la ciudad y la edición 98 de los Premios Óscar está prevista para el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.). EFE

adl/fa/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR