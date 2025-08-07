La población japonesa registró una caída récord en 2024

La población japonesa se redujo en una cifra récord -más de 900.000 personas— en 2024, según datos oficiales, mientras el país lucha por revertir sus bajas tasas de natalidad.

Aunque muchos países desarrollados se enfrentan a bajas tasas de natalidad, el problema es especialmente grave en Japón, donde la población lleva años disminuyendo.

El primer ministro Shigeru Ishiba ha calificado la situación de «emergencia silenciosa» y ha prometido medidas favorables a la familia, como horarios de trabajo más flexibles o guarderías gratuitas, para intentar cambiar la tendencia.

El año pasado, el número de japoneses se redujo en 908.574, es decir, un 0,75%, hasta alcanzar los 120,65 millones de personas.

El descenso, el decimosexto consecutivo, fue el mayor desde que se inició el censo en 1968, informó el miércoles el Ministerio del Interior.

Sin embargo, el número total de residentes extranjeros alcanzó su nivel más alto desde que se empezaron a registrar estos datos en 2013.

Al 1 de enero de 2025, había 3,67 millones de foráneos, lo que representa casi el 3% de la población total de Japón, que era de más de 124,3 millones en esa fecha.

La población total del país asiático disminuyó un 0,44% con respecto a 2023, según esos datos.

Por edades, los japoneses de 65 años o más representaban casi el 30% de la población, mientras que el grupo de edad comprendido entre los 15 y los 64 años constituía el 60%, ambos con ligeros aumentos respecto al año anterior.

Japón tiene la segunda población más envejecida del mundo después de Mónaco, según el Banco Mundial.

El número de nacimientos en Japón el año pasado cayó por debajo de los 700.000 por primera vez en la historia, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud publicadas en junio.

