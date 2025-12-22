La política abre una nueva brecha de género entre jóvenes de todo el mundo

Redacción Internacional, 22 dic (EFE).- Recientes procesos electorales celebrados en distintas partes del mundo apuntan a una brecha de género entre los votantes más jóvenes: ellos se decantan más por posturas cercanas a la extrema derecha, mientras que las chicas prefieren opciones de izquierdas y pegadas a la socialdemocracia.

Los comicios de los últimos años en países como Estados Unidos, Japón o Francia evidencian que la diferencia de voto por género, que siempre ha existido «en términos generales», se ha hecho «más amplia» en el tramo de edad más joven, señala a EFE la directora de Programas y experta en igualdad de género en el Real Instituto Elcano, María Solanas.

Aunque las particularidades de cada país no permitan hablar «en términos monolíticos», Solanas apunta a una tendencia alimentada por la «explotación de la frustración», la desinformación y la «demonización» de los avances feministas alcanzados en los últimos años.

Alemania, demostración «muy obvia» de la brecha

Esta brecha de género entre los votantes republicanos y demócratas «viene de hace mucho tiempo» en EE.UU., señala la experta de Elcano, que ve en las últimas elecciones al Parlamento Europeo (2024) un reflejo «de manera más global» de la tendencia.

Sin embargo, en el escenario europeo, las elecciones del pasado febrero en Alemania fueron para ella una demostración «muy obvia» de la brecha ideológica entre hombres y mujeres jóvenes.

Una encuesta de la televisión pública alemana reveló que la primera opción para las mujeres de entre 18 y 24 años era la formación izquierdista ‘Die Linke’ (35 %), mientras que ellos se decantaban por el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (27 %), una preferencia que luego quedó reflejada en las urnas.

Para la experta, estos resultados no tienen que ver sólo con la ideología de los votantes jóvenes, sino también con otros elementos como los problemas que les afectan, como el acceso a la vivienda y la estabilidad laboral, así como «los avances que se han producido en la igualdad entre hombres y mujeres».

Así, cree que esta dinámica podría mantenerse en un futuro «en la medida en que no se aborden algunas de las realidades que pueden estar en la base de esa tendencia».

Comunidades ‘incel’ y fractura en Corea del Sur

Las diferencias ideológicas entre jóvenes no se limitan a Europa, sino que se comparten en muchos lugares del planeta, como Japón y Corea del Sur, donde «el modelo patriarcal no ofrece a las mujeres un horizonte vital que les interese», mientras que sus compañeros no parecen dispuestos a compartir una «corresponsabilidad», detalla Solanas.

En el caso de Corea del Sur, la fractura se ha hecho especialmente evidente desde la victoria presidencial de Yoon Suk-yeol en 2022, que encontró una fuerte oposición entre las veinteañeras y treintañeras durante las protestas por su fallida imposición de la ley marcial en diciembre del año pasado.

«Desde su campaña, (Yoon) dijo cosas que enfadaron mucho a las jóvenes, como culpar al feminismo de la baja natalidad o prometer disolver el Ministerio de Igualdad de Género», explica a EFE Hawon Jung, autora de ‘Flowers of Fire’, un libro sobre los movimientos feministas en Corea del Sur y considerado uno de los mejores títulos de 2023 por la revista The Economist.

En las principales encuestas de salida de las elecciones presidenciales de este junio, entre el 60-70 % de los votantes masculinos se inclinaron por los candidatos conservadores, mientras que el actual presidente liberal, Lee Jae-myung, obtuvo con creces un mayor apoyo entre las mujeres jóvenes.

Jung advierte que, pese a la victoria de Lee, el entorno actual no muestra mejoras claras, en medio del surgimiento de la «versión surcoreana» de las comunidades ‘incel’, la manosfera y el movimiento por los derechos de los hombres, cuyas expresiones pueden encontrarse en salas de chat, aulas escolares y campus universitarios.

El reciente caso de Chile

La relación entre género y edad en el comportamiento electoral también se está consolidando en muchos países latinoamericanos, asegura a EFE la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Marcela Ríos.

La politóloga chilena también aprecia que las jóvenes latinoamericanas apoyan candidaturas «que priorizan la defensa de sus derechos y promueven la igualdad», y de momento se muestran contrarias a líderes populistas que construyen sus discursos desde «la rabia y la mano dura».

Señala a Argentina, donde según una encuesta de Atlas Intel los hombres se inclinaron por el partido del presidente Javier Milei (49,8 %) y entre las mujeres hubo un 41 % de intención de votar al kirchnerismo en las recientes elecciones legislativas de octubre.

Un caso más reciente son las presidenciales de Chile, donde el candidato conservador Jose Antonio Kast obtuvo el 48,6 % de apoyo entre las mujeres menores de 35 años frente al 57,3 % entre los hombres del mismo grupo.

«Hay una narrativa desde la derecha que está conectando con preocupaciones de los hombres jóvenes que resuenan mucho menos en las mujeres», comenta Ríos, aunque matiza: «Esa diferencia se está acortando y la agenda proseguridad y antimigrantes también está logrando apoyo entre las mujeres jóvenes». EFE

