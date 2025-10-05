The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Policía británica busca a los autores del incendio de una mezquita en Inglaterra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 5 oct (EFE).- La Policía británica busca este domingo a dos sospechosos de un incendio provocado este sábado en una mezquita de la localidad de Peacehaven, en el sur de Inglaterra, un ataque que las autoridades investigan como crimen de odio.

Los agentes difundieron imágenes de dos personas a las que esperan identificar tras el suceso, ocurrido hacia las 21:50 horas (20:50 GMT), cuando fue incendiada la entrada principal del templo y un vehículo aparcado frente a él.

Aunque nadie resultó herido, el edificio sufrió daños y el ataque causó conmoción entre los feligreses, en un momento de aumento de la tensión social en el Reino Unido.

El incendio se produjo dos días después de que el jueves dos personas murieran y tres resultaran heridas en un atentado de inspiración islamista contra una sinagoga en Mánchester (noroeste inglés), perpetrado por el britanicosirio Jihad Al-Shamie, que murió por disparos de la Policía.

El inspector Gavin Patch calificó el ataque a la mezquita de «acto atroz y temerario», mientras que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, lo describió como «profundamente preocupante» y llamó a «mantener la unidad nacional».

La Policía británica ha aumentado la seguridad en torno a los templos religiosos en todo el país, mientras las diferentes confesiones han llamado a la calma y a la unidad. EFE

jm/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR