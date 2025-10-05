La Policía británica busca a los autores del incendio de una mezquita en Inglaterra

Londres, 5 oct (EFE).- La Policía británica busca este domingo a dos sospechosos de un incendio provocado este sábado en una mezquita de la localidad de Peacehaven, en el sur de Inglaterra, un ataque que las autoridades investigan como crimen de odio.

Los agentes difundieron imágenes de dos personas a las que esperan identificar tras el suceso, ocurrido hacia las 21:50 horas (20:50 GMT), cuando fue incendiada la entrada principal del templo y un vehículo aparcado frente a él.

Aunque nadie resultó herido, el edificio sufrió daños y el ataque causó conmoción entre los feligreses, en un momento de aumento de la tensión social en el Reino Unido.

El incendio se produjo dos días después de que el jueves dos personas murieran y tres resultaran heridas en un atentado de inspiración islamista contra una sinagoga en Mánchester (noroeste inglés), perpetrado por el britanicosirio Jihad Al-Shamie, que murió por disparos de la Policía.

El inspector Gavin Patch calificó el ataque a la mezquita de «acto atroz y temerario», mientras que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, lo describió como «profundamente preocupante» y llamó a «mantener la unidad nacional».

La Policía británica ha aumentado la seguridad en torno a los templos religiosos en todo el país, mientras las diferentes confesiones han llamado a la calma y a la unidad. EFE

