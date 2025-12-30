La Policía italiana difunde imágenes para identificar a una mujer hallada muerta

Roma, 30 dic (EFE).- La Policía italiana ha pedido la colaboración de la ciudadanía este martes para identificar a una mujer joven hallada muerta, prácticamente desnuda y con signos de violencia, el día antes en la periferia de la ciudad de Milán (norte)

Para ello, los fiscales de Milán, Marcello Viola y Antonio Pansa, han autorizado a la televisión pública RAI y al resto de medios a difundir algunos fotogramas de la grabación de una cámara de seguridad en la que puede verse a la víctima poco antes de morir.

Las imágenes muestran a una mujer joven, de entre 25 o 30 años según los investigadores, con cabello moreno largo y vestida completamente de negro mientras camina cabizbaja por la calle.

En la grabación, según avanzan los medios, la víctima se encuentra acompañada por un hombre que tampoco ha sido identificado.

Su cuerpo sin vida fue encontrado en la mañana de ayer lunes en el patio de un edificio en la periferia milanesa, desnudo, con marcas en el cuello y un hematoma en el ojo izquierdo y sin documentación.

Desde entonces, las autoridades tratan de identificarla ya que el examen de sus huellas dactilares no ha arrojado resultados, lo que hace pensar que no es italiana, una tesis reforzada por el hecho de que nadie haya denunciado por ahora su desaparición. EFE

