La prensa extranjera pide un acceso inmediato e independiente a Gaza

afp_tickers

2 minutos

La asociación de prensa extranjera en Jerusalén urgió el viernes a Israel a darles un acceso independiente a Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego, ya que según ella, ya no existe «excusa» para impedirles la entrada.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, las autoridades israelíes han impedido a los periodistas de medios extranjeros entrar en el territorio.

Sólo un puñado de reporteros pudieron acompañar a sus tropas en la asediada Franja, pero fueron casos excepcionales.

La asociación – que agrupa a cientos de periodistas extranjeros – celebró «el acuerdo entre las partes beligerantes para una tregua en Gaza».

Pero en un comunicado, renovó también su llamado para que Israel «abra inmediatamente las fronteras y permita a los medios de comunicación internacionales el acceso libre e independiente a la Franja de Gaza».

Un periodista de AFP forma parte de la junta directiva de la asociación, cuyas siglas en inglés son FPA.

En los últimos dos años, el grupo solicitó en múltiples ocasiones acceso a Gaza, pero «estas demandas fueron ignoradas repetidamente mientras que nuestros colegas palestinos arriesgaron sus vidas para ofrecer una cobertura incansable y valiente» desde el territorio, aseguró.

El 23 de octubre, el Tribunal Supremo del país examinará la petición de la FPA en la que se exige el acceso a Gaza.

«Pero no hay motivo para esperar tanto tiempo», afirmó el grupo. «Basta ya de excusas y tácticas dilatorias. Las restricciones a la libertad de prensa deben terminar», añadió.

Israel declaró el viernes un alto el fuego en Gaza y comenzó a retirar sus tropas de varias zonas del territorio, como parte del plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra.

jd/acc/jsa/sag/an