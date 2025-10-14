La Presidencia de Bosnia-Herzegovina nomina a Trump para el Nobel de la Paz

1 minuto

Belgrado, 14 oct (EFE).- La Presidencia de Bosnia-Herzegovina (BiH) ha decidido este martes nominar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz por su compromiso con el restablecimiento de la paz en Gaza, informa la emisora N1 Sarajevo.

La decisión se tomó para reconocer el «compromiso con el establecimiento de una paz duradera en la Franja de Gaza».

La medida fue adoptada por consenso de los tres miembros de la Presidencia de Bosnia-Herzegovina: el bosniomusulmán Denis Becirovic, el croata Zeljko Komsic y la serbia Zeljka Cvijanovic.

Los miembros de la Presidencia consideraron que Trump desempeñó un papel clave en la mediación entre Israel y Palestina.

A su juicio, sus movimientos diplomáticos contribuyeron a poner fin al conflicto y abrieron el camino hacia un nuevo proceso de paz en Oriente Medio.

Esta decisión llega casi dos meses después de que una primera propuesta de nominación presentada por Cvijanovic fuera rechazada por no cumplir con los criterios formales.

Se espera que en los próximos días se envíe oficialmente la nominación al Comité Noruego del Nobel, en Oslo. EFE

