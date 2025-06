La primera retrospectiva de Isabel Muñoz fuera de España protagoniza un festival en Vichy

Vichy, 21 jun (EFE).- Las antiguas termas de Vichy, ciudad balnearia en el centro de Francia, acogen desde este fin de semana la primera retrospectiva de la fotógrafa Isabel Muñoz (Barcelona, 1957) fuera de España, que protagoniza la tercera edición del festival ‘Retrato(s)’ y reflexiona acerca de la diversidad identitaria.

La muestra, abierta hasta el 28 de septiembre, recorre las cuatro décadas de carrera de la fotógrafa barcelonesa con más de 70 instantáneas bajo el título de ‘La mano izquierda de la noche’ y que tiene como hilos conductores la piel y el agua.

«Para mí es importante [esta retrospectiva] porque evolucionas de alguna manera, como artista y como contadora de historias. Y volver al país que reconoció tu trabajo, que es tan difícil… Hay que ser muy valiente para reconocer el trabajo de una total desconocida», rememoró este sábado la artista en conversación con EFE, en referencia a Francia.

La primera exposición de Muñoz, ‘Toques’, tuvo lugar en el Instituto Francés de Madrid, en 1986, y algunas de sus fotografías de la serie ‘Tango’, donde muestra la conexión física entre dos bailarines, fueron publicadas en 1990 en el diario Le Monde, lo que supuso el salto de su trabajo al panorama internacional.

Visiblemente emocionada tras la inauguración de la muestra, Muñoz destacó el valor patrimonial de Vichy como «ciudad ligada al agua» y de las antiguas termas que ahora acogen su trabajo como un «espacio mágico».

El edificio de origen neobizantino de dos plantas, que continúa recibiendo actualmente a 150 turistas diarios entre marzo y diciembre, permite al espectador adentrarse, en primer lugar, en el trabajo de Muñoz relacionado con el agua y su poder de transmitir la belleza, la pureza y el cambio constante.

Medusas, cuerpos sumergidos y pueblos conectados con el mar habitan estas fotografías y dejan paso a una planta superior con el grueso de la obra vital de la fotógrafa, que ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 2023 y fue galardonada con el Premio Nacional de Fotografía de España (2016) y dos World Press Photo (1999 y 2004).

También está presente en la exposición su último trabajo en el que se adentra en el mundo futurista de los cíborg, realizado en colaboración con Neil Harbisson, el artista contemporáneo de origen hispano-irlandés, conocido también por haberse implantado una antena en lo alto de la cabeza y por ser la primera persona del mundo reconocida como cíborg.

La retrospectiva está comisariada por el historiador François Cheval, con quien la fotógrafa mantiene una larga amistad, y, según contó a EFE, «es un trabajo que se ha hecho con mucho amor y yo creo que eso se transmite».

Para Muñoz, la fotografía tiene un «poder de cambio necesario» en el mundo actual, donde los comunicadores son perseguidos en su trabajo.

«Creo en esa comunicación y esa libertad a la hora de contar aquellas historias que muchas veces no quieren ser contadas, no por la historia, sino porque no conviene contarlas. Creo que tiene que haber un comunicador para ello y sí que creo en ese poder de cambio. Si no, no tendrían tanto miedo», reflexionó la artista.

También recordó a Sebastião Salgado, recientemente fallecido, un fotógrafo franco-brasileño que denunció la realidad de los más vulnerables a través de sus imágenes y que, en palabras de Muñoz, «no dejó de trabajar» en las causas ambientales y sociales.

«Tuve la gran suerte de conocerlo», añadió.

El repaso a la «fotografía del sentimiento» de Muñoz dio el pistoletazo de salida del festival ‘Retrato(s)’ de Vichy, que contará con otras seis exposiciones de fotografía repartidas en lugares emblemáticos de la ciudad.

Archivos fotográficos, instantáneas de los habitantes de Vichy o la obra transcultural de Namsa Leuba son algunas de las muestras que se podrán visitar hasta finales de septiembre en el centro universitario, el recién renovado parque de las Fuentes, el paseo del lago Allier o la estación de tren. EFE

