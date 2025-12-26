La red de trenes de alta velocidad de China supera los 50.000 kilómetros

La red china de trenes de alta velocidad superó los 50.000 kilómetros de líneas en funcionamiento con la inauguración este viernes de un nuevo eje ferroviario, informó la prensa estatal.

La nueva ruta conecta la ciudad de Xi’an, famosa por su ejército de soldados de terracota, y la de Yan’an, ambas en la provincia norteña de Shaanxi, anunció la televisión pública CCTV.

La red ferroviaria china se ha ampliado un 32% desde 2020, aseguró también el viernes en un comunicado la empresa pública China Railway.

La línea Xi’an-Yan’an está diseñada para trenes que pueden circular a una velocidad máxima de 350 km/h, por lo que el trayecto de 299 kilómetros se podrá completar en 68 minutos, según la CCTV.

China también financia proyectos ferroviarios en el extranjero en el marco de su iniciativa «Nuevas Rutas de la Seda», que apoya proyectos de infraestructura a escala mundial, especialmente en América Latina.

