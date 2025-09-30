The Swiss voice in the world since 1935
La refinería Prax Lindsey recorta un tercio de su fuerza laboral tras declarar bancarrota

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Dublín, 30 sep (EFE).- La compañía petrolera británica Prax Lindsey Oil Refinery informó este martes de que despedirá a finales de octubre en torno a un tercio de su fuerza laboral tras declararse en bancarrota.

El Servicio de Insolvencias del Reino Unido, que ha asumido la administración de la refinería, señaló hoy que no ha tomado la medida «a la ligera», sino «tras un análisis exhaustivo de todos los aspectos de la empresa, a raíz de su situación» de quiebra.

«Podemos confirmar que se ha notificado a 125 empleados de la refinería de petróleo Prax Lindsey que sus puestos de trabajo serán suprimidos a finales de octubre. Otros 255 empleados seguirán trabajando en la planta», explicó el servicio en un comunicado.

El ente administrador aseguró que continúa dando prioridad a aspectos relacionados con la «salud y la seguridad» de la planta, a la vez que avanza «en el proceso para concretar la venta de la refinería».

El grupo petrolero francés Total vendió en 2020 a la compañía británica Prax la refinería de Lindsay, en la costa este de Inglaterra, así como los activos logísticos y los derechos y obligaciones asociados.

Ese complejo, ubicado en Immingham, al noreste de Inglaterra, tenía entonces capacidad para 5,4 millones de toneladas anuales.

Prax está especializado en el comercio y la venta de productos petrolíferos en el Reino Unido y contaba, en el momento de aquella operación, con una red de 150 gasolineras, además de instalaciones logísticas. EFE

ln-ja/rf

