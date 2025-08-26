La tasa de desempleo en México queda en 2,7 % en el segundo trimestre de 2025

2 minutos

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- La tasa de desempleo en México quedó en el 2,7 % en el segundo trimestre de 2025, igual que en el mismo lapso de 2024, aunque mayor al 2,5 % del periodo de enero a marzo pasados, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

«En el trimestre abril-junio de 2025, la población desocupada sumó 1,6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) del 2,7 % de la PEA (Población Económicamente Activa), porcentaje que se mantuvo respecto al del mismo trimestre de un año antes», indicó el organismo autónomo en su reporte.

La PEA totalizó 61,1 millones de personas, un aumento de 111.000 frente al mismo lapso de 2024, mientras que la población ocupada creció en 114.000 hasta las 59,4 millones de personas.

Los principales aumentos interanuales de empleos se concentraron en servicios profesionales, financieros y corporativos, con una subida de 229.000; en el comercio, con 131.000; la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con 55.000 y en servicios sociales, con 12.000.

En contraste, las principales caídas ocurrieron en la construcción, con una reducción de 226.000; en los servicios diversos, con 101.000, y en la industria manufacturera, con 118.000.

Por otro lado, 4,3 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.

Asimismo, el instituto reportó una incremento interanual de 398.000 trabajadores en el sector informal, que concentró 32,6 millones de personas, con lo que la tasa de informalidad quedó en 54,8 % de la fuerza laboral total.

Por género, el 75,1 % de los hombres están en el mercado laboral frente al 45,8 % de las mujeres.

Por sector, el instituto detalló que el 10,6 % del total de trabajadores están en actividades primarias, el 24,5 % en secundarias o industriales, y 64,1 % en terciarias o servicios.

El restante 0,7 % no especificó su actividad.

Por regiones, las entidades que durante el segundo trimestre de 2025 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco (4,4 %), Ciudad de México (4 %) y Coahuila (3,8 %).

Las cifras son un reflejo del comportamiento económico de México, que creció un 0,6 % trimestral y un 1,2 % interanual de abril a junio, con lo que acumula una subida del 0,9 % en el año, según las cifras definitivas que el Inegi divulgó la semana pasada. EFE

csr/cpy