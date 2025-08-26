The Swiss voice in the world since 1935

La tasa de desempleo en México queda en 2,7 % en el segundo trimestre de 2025

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- La tasa de desempleo en México quedó en el 2,7 % en el segundo trimestre de 2025, igual que en el mismo lapso de 2024, aunque mayor al 2,5 % del periodo de enero a marzo pasados, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

«En el trimestre abril-junio de 2025, la población desocupada sumó 1,6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) del 2,7 % de la PEA (Población Económicamente Activa), porcentaje que se mantuvo respecto al del mismo trimestre de un año antes», indicó el organismo autónomo en su reporte.

La PEA totalizó 61,1 millones de personas, un aumento de 111.000 frente al mismo lapso de 2024, mientras que la población ocupada creció en 114.000 hasta las 59,4 millones de personas.

Los principales aumentos interanuales de empleos se concentraron en servicios profesionales, financieros y corporativos, con una subida de 229.000; en el comercio, con 131.000; la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con 55.000 y en servicios sociales, con 12.000.

En contraste, las principales caídas ocurrieron en la construcción, con una reducción de 226.000; en los servicios diversos, con 101.000, y en la industria manufacturera, con 118.000.

Por otro lado, 4,3 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.

Asimismo, el instituto reportó una incremento interanual de 398.000 trabajadores en el sector informal, que concentró 32,6 millones de personas, con lo que la tasa de informalidad quedó en 54,8 % de la fuerza laboral total.

Por género, el 75,1 % de los hombres están en el mercado laboral frente al 45,8 % de las mujeres.

Por sector, el instituto detalló que el 10,6 % del total de trabajadores están en actividades primarias, el 24,5 % en secundarias o industriales, y 64,1 % en terciarias o servicios.

El restante 0,7 % no especificó su actividad.

Por regiones, las entidades que durante el segundo trimestre de 2025 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco (4,4 %), Ciudad de México (4 %) y Coahuila (3,8 %).

Las cifras son un reflejo del comportamiento económico de México, que creció un 0,6 % trimestral y un 1,2 % interanual de abril a junio, con lo que acumula una subida del 0,9 % en el año, según las cifras definitivas que el Inegi divulgó la semana pasada. EFE

csr/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR