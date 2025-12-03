La UE acuerda prohibir las importaciones de gas ruso para finales de 2027

La Unión Europea anunció el miércoles un acuerdo para prohibir las importaciones de gas ruso para finales de 2027 y un plan para financiar a Ucrania durante los dos próximos años.

«Es el amanecer de una nueva era, la de la independencia energética total de Europa respecto a Rusia», celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la prensa.

La prohibición de la exportación de gas es el resultado del consenso entre el Parlamento Europeo, que abogaba por una prohibición más rápida, y los 27 Estados miembros de la UE que solicitaban un poco más de tiempo.

«Lo hemos logrado», dijo el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen.

«Se acabaron los intentos de chantaje. Se acabaron las manipulaciones del mercado por parte de [el presidente ruso, Vladimir] Putin. Somos solidarios con Ucrania», subrayó.

Rusia criticó de inmediato la decisión y aseguró que la medida «acelerará» el declive de la economía de la UE, ya que obligará al bloque a recurrir a alternativas más costosas.

En el caso del gas suministrado por gasoductos, la prohibición de los contratos a largo plazo, que a veces duran décadas, entrará en vigor el 30 de septiembre de 2027, siempre que las reservas de gas sean suficientes. Como muy tarde, se aplicará el 1 de noviembre de ese año.

En el caso del gas natural licuado (GNL), los contratos a largo plazo estarán prohibidos a partir del 1 de enero de 2027, anunció Von der Leyen.

Y en el caso de los contratos a corto plazo, la prohibición entrará en vigor el 25 de abril de 2026 para el GNL, y el 17 de junio del mismo año para el gas que llega por gasoducto.

Este calendario deberá ser ratificado por los Estados miembros de la UE y por el Parlamento.

Las empresas europeas podrán esgrimir la prohibición de la UE como un caso de «fuerza mayor» para justificar legalmente la ruptura de estos contratos.

– Poner a Ucrania «en posición de fuerza «-

Von der Leyen también presentó el miércoles un plan para financiar a Ucrania durante dos años y ponerla «en posición de fuerza» en las negociaciones con Rusia.

La propuesta estima en 137.000 millones de euros (unos 159.000 millones de dólares) las necesidades de financiación de Ucrania para 2026 y 2027.

Para cubrirlas, propone dos opciones: un préstamo o la utilización de los activos rusos congelados en Europa, la mayor parte de los cuales se encuentra en Bélgica.

«Debemos aumentar los costes de la guerra para la agresión de Putin, y la propuesta de hoy nos da los medios para hacerlo», aseguró. «Y dado que la presión es el único lenguaje que entiende el Kremlin, también podemos intensificarla», añadió.

La decisión de recurrir a un préstamo europeo, que requiere la unanimidad de los Estados miembros, se enfrenta a las reticencias de algunos de ellos y a la oposición radical de Hungría, cuyo dirigente Viktor Orbán es muy cercano a Putin.

Por eso la Comisión Europea prefiere utilizar los activos rusos congelados, pero aún debe convencer a Bélgica.

La mayor parte de estos activos rusos, alrededor de 210.000 millones de euros (244.000 millones de dólares), están bajo el control de la sociedad belga Euroclear, con sede en Bruselas.

Sin embargo, Bélgica considera que sería «la peor de las opciones», tal y como afirmó el miércoles su ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot.

