La UE celebra el acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya

Bruselas, 27 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) celebró este sábado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Tailandia y Camboya, tras 20 días de hostilidades en su frontera común que han dejado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados, y pidió a ambas naciones que lo apliquen «de buena fe».

«La UE acoge con satisfacción el acuerdo de alto el fuego firmado hoy por Camboya y Tailandia y pide a ambas partes que lo apliquen de buena fe», se lee en un comunicado emitido por el Servicio de Acción Exterior del bloque comunitario.

La institución europea agradeció además a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) su «papel positivo en el resultado» y mostró su disposición a prestar «todo el apoyo necesario» a ambos Estados.

Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya firmaron este sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común y se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados. EFE

