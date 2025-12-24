La UE condena el veto de EE.UU. a ciudadanos europeos y defiende su legislación digital

Bruselas, 24 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este miércoles las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos a cinco europeos, incluido el excomisario Thierry Breton, a quienes Washington acusa de «coaccionar» a plataformas en línea para «censurar» opiniones estadounidenses, y defendió su soberanía para regular la actividad digital en su territorio.

«La libertad de expresión es la base de nuestra fuerte y vibrante democracia europea. Estamos orgullosos de ella. La protegeremos», escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la red social X.

El Ejecutivo comunitario ha pedido aclaraciones a las autoridades estadounidenses sobre estas medidas y asegura que «si es necesario» actuará «con rapidez y decisión» para defender la autonomía regulatoria de la UE «frente a medidas injustificadas».

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó las sanciones de «inaceptables entre aliados, socios y amigos». «La UE defiende firmemente la libertad de expresión, reglas digitales justas y su soberanía regulatoria», dijo en redes sociales.

En la misma línea, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, las calificó de «inaceptables» y añadió que constituyen un «intento de desafiar» la soberanía de la UE, mientras que la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, urgió a «rescindir rápidamente» la prohibición de viaje.

La reacción del bloque comunitario llega horas después de que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase la prohibición de entrada para cinco ciudadanos europeos que considera «han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan», según informó el secretario de Estado, Mario Rubio.

Entre ellos figura el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), impulsor de la ley de mercados digitales (DMA) y de servicios digitales (DSA) que, entre otros objetivos, limitan la difusión de desinformación en grandes plataformas como X, Meta y TikTok.

También aparecen dirigentes de la organización británica Internet Center for Countering Digital Hate (CCDH) y de la alemana Hate Aid, dedicadas a combatir la desinformación y el odio en internet.

La Administración Trump ha cargado duramente contra la normativa europea que regula las plataformas en línea, los impuestos digitales que tienen algunos Estados de la UE y las sanciones adoptadas por las autoridades de competencia contra algunos gigantes tecnológicos, que considera dirigidos específicamente a perjudicar a las firmas estadounidenses.

El Ejecutivo comunitario insistió hoy en un comunicado, como ha hecho reiteradamente en el pasado, en que las normas digitales europeas «aseguran condiciones de competencia seguras, justas y equitativas para todas las empresas, aplicadas de forma justa y sin discriminación».

«Nuestra legislación digital ha sido decidida democráticamente por el Parlamento Europeo y nuestros Estados miembros. Es esencial para proteger a nuestros ciudadanos de riesgos en línea, como contenido terrorista y material sobre abuso sexual infantil», dijo la vicepresidenta comunitaria de Soberanía Tecnológica, Henna Virkunnen.

«Las leyes de la UE no constituyen ninguna forma de censura», añadió en un mensaje en la red social X.

La decisión de Estados Unidos llega apenas dos semanas después de que Bruselas multase a la red social de Elon Musk con 120 millones de euros por incumplir las obligaciones de transparencia que exige la ley europea de servicios digitales con su marca de verificación azul, lo que fue calificado de «ataque» por Rubio y llevó a Musk a pedir la «abolición» de la UE.

En abril, la Comisión Europea multó a Apple y Meta con 500 millones de euros y 200 millones, respectivamente, por infringir la ley de mercados digitales, cuya aplicación ha ganado velocidad en los últimos meses con la apertura de varias investigaciones.

En un año marcado por las disputas comerciales entre la UE y Estados Unidos, el gobierno de Trump no ha escondido su intención de presionar al bloque comunitario para que suavice su regulación.

El veto a estos cinco ciudadanos llega además en un momento de aumento de la tensión tras la decisión de Washington de nombrar un enviado especial para Groenlandia, territorio danés que Trump asegura «necesita» por razones de seguridad nacional, lo que obligó a la UE a salir esta misma semana una vez más en defensa de su soberanía, en este caso, territorial. EFE

