La UE debe inspirarse en Ucrania para tener ‘un muro antidrones’ sostenible,según Francia

París, 29 sep (EFE).- Francia se mostró a favor de que los países de la UE se inspiren en Ucrania para la puesta en marcha de ‘un muro antidrones’ contra las incursiones rusas, pues el modelo ucraniano es «financieramente sostenible», defendieron este lunes fuentes del Elíseo.

«La reflexión nos debe de llevar hacia cómo podemos ser eficaces y financieramente sostenibles. Estos son los puntos principales de los trabajos que se están llevando a cabo actualmente entre los aliados y socios en Europa», señalaron las mismas fuentes.

El pasado viernes, la CE anunció que los países europeos del flanco oriental de la OTAN acordaron que el ‘muro antidrones’ sea una prioridad inmediata a la vista de las provocaciones rusas y que forme parte de una arquitectura de defensa más amplia a la que se podrán sumar otros Estados Miembros.

El Elíseo, no obstante, apuntó «la enorme desproporción de costes» cuando se usan «misiles muy sofisticados» para derribar drones baratos rusos.

«Habéis visto que (cazas) F-35 han derribado drones que pasaban por el cielo de la OTAN y de la UE, pero ese sistema no es sostenible», agregaron las fuentes.

Recordaron que Kiev ha logrado desarrollar «sistemas simples, pero eficaces» que les permite una detención temprana de los drones rusos, así como sistemas de neutralización «también muy simples», como cañones calibre 30 mm.

Precisamente los impactos de la invasión rusa en Ucrania será uno de los temas centrales de la séptima reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), una estructura intergubernamental que engloba a 50 países europeos, entre los que destacan varios de los Balcanes aspirantes a entrar en la UE.

De los temas que se tratarán en este encuentro informal, que se celebra en Dinamarca el 2 de octubre, figura abordar «las amenazas fronterizas» que sufren varios países del este de Europa, en alusión a Rusia, así como «el combate a la manipulación informativa y las injerencias extranjeras». EFE

