La Unión Africana lamenta la muerte en Turquía del jefe del Ejército de Libia

Nairobi, 25 dic (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, expresó sus condolencias por la muerte del jefe del Estado Mayor, Mohamed al Haddad, en un accidente de avión en Turquía en el que viajaba con altos cargos militares libios.

“El presidente transmite sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Libia, así como a las familias de quienes perdieron la vida en esta tragedia nacional. Asimismo, expresa su solidaridad con las Fuerzas Armadas Libias, que enfrentan el profundo impacto de esta pérdida”, indicó un comunicado de la UA divulgado a última hora del miércoles.

“Youssouf recibió con profundo pesar la noticia del trágico accidente que cobró la vida del Jefe del Estado Mayor del Ejército Libio, Teniente General Mohammed al-Haddad, y cuatro de sus acompañantes, cuando regresaban de un viaje oficial desde Ankara (capital de Turquía)”, añadió el documento.

Para Youssouf, el fallecimiento del Teniente General al-Haddad y sus colegas representa una “gran pérdida no solo para Libia, sino para toda la región”, y elogió a las autoridades libias por sus constantes esfuerzos para promover la paz, la estabilidad y la seguridad en el país y la región.

El accidente fue confirmado el martes, cuando el Ministerio del Interior turco había informado de la pérdida de contacto con el avión que transportaba a Haddad, junto a otros cuatro pasajeros, que tuvo que realizar un «descenso de emergencia» cerca de Haymana, a unos 60 kilómetros al suroeste de Ankara.

Con Haddad viajaban el jefe de las Fuerzas Terrestres, Alfitouri Gharibil, y el de la Autoridad de Fabricación Militar, Mahmoud Al-Qatawi, además del asesor militar, Mohammed Al Asawi, y el fotógrafo militar, Mohammed Al-Mahjoub, que murieron en el siniestro.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, detalló que el avión ejecutivo de construcción francesa tipo Falcon 50, con número de fuselaje 9H-DFJ, había despegado del aeropuerto de Ankara para dirigirse a Trípoli y que perdieron el contacto con la aeronave a las 20.52 hora local (17.52 GMT).

Tras el accidente, las autoridades turcas cerraron el espacio aéreo de Ankara para los vuelos, lo que causó retrasos en el aeropuerto de Esenboga. EFE

aam/llb