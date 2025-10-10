La UNRWA espera poder volver a operar en la Franja de Gaza con el acuerdo de paz

Ginebra, 10 oct (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) espera que «prevalezca el pragmatismo» y que sus camiones de ayuda y su personal puedan entrar en la Franja de Gaza tras el alto el fuego, expresó este viernes su portavoz, Juliette Touma, en rueda de prensa.

Por el momento la agencia no ha sido contactada por los firmantes del acuerdo pero aseguró que será muy difícil, «si no imposible», implementar una respuesta a la escala que se necesita en Gaza sin la UNRWA, que sigue siendo la mayor agencia humanitaria en la zona, recordó Touma.

La directora de comunicaciones, que habló para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra por videollamada desde Amán (Jordania), confesó desconocer con exactitud el rol que tendrá la UNRWA o incluso Naciones Unidas en el plan de paz: «sería bueno saber qué tienen planeado las partes que están trabajando en el acuerdo».

Desde marzo de este año, las autoridades israelíes han bloqueado a la UNRWA y el resto de actores humanitarios la entrada de ayuda en la Franja.

La agencia de la ONU, explicó, tiene suministros suficientes para llenar 6.000 camiones de ayuda en Jordania y Egipto y comida para alimentar a toda la población gazatí durante tres meses.

«Esto es absolutamente crítico para controlar la propagación de la hambruna, que ya ha sido confirmada en Ciudad de Gaza», alertó.

Touma aprovechó también para llamar a los Estados miembros a apoyar a la UNRWA para que pueda hacer su trabajo en la Franja, pues «es fundamental en la implementación de cualquier acuerdo».

También el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) está preparado para la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, aseguró su portavoz Ricardo Pires en la misma rueda de prensa.

«Un alto el fuego real debe ser más que palabras, debe mantenerse y respetarse, poniendo los derechos de los niños en el centro, y esto significa abrir todos los corredores para la entrada de ayuda humanitaria», insistió. EFE

ah/abc/alf