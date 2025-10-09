La venta de carros en Puerto Rico cayó un 14 % en septiembre en comparación con 2024

1 minuto

San Juan, 9 oct (EFE).- La venta de vehículos en Puerto Rico registró una disminución de un 13.97 % en septiembre pasado en comparación con el mismo mes del año anterior, informó este jueves el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa a la industria automotriz en la isla.

Según detalló José Ordeix, presidente de GUIA, en un comunicado de prensa, el pasado mes de septiembre se vendieron 7.686 vehículos en Puerto Rico, una diferencia de 1.248 de los vendidos el año pasado para la misma fecha de 8.934, lo que representa una disminución de 13,97 %.

«Durante el mes de septiembre se continúa sintiendo el impacto de los nuevos aranceles a importaciones de autos, el efecto en la desaceleración económica, así como el efecto de tasas de interés para financiamiento que prevalecen en niveles altos», sostuvo GUIA en el comunicado.

Como consecuencia de esto, el mercado de autos ha reflejado siete meses en contracción de los nueve que han transcurrido hasta agosto, periodo en el que concentra un volumen de 82.149 unidades, reflejando una baja de 8,41 % ante las 89.692 unidades del mismo periodo el año previo, agregó el ente.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en el 2006 con el fin de atender asuntos que atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados a la economía general de Puerto Rico. EFE

jm/eav