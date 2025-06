La violencia sexual es subestimada en la guerra de Ucrania, señala un informe

La violencia sexual asociada a la guerra de Ucrania es subestimada, en especial los casos sufridos por hombres, muchos de los cuales callan por temor a ser estigmatizado, según un informe publicado el jueves.

El documento es el resultado de un simposio organizado en noviembre de 2024 en Kiev por las oenegés We are NOT Weapons of War (WWoW), Women’s Information Consultative Center (WICC) y Stand Speak Rise Up! (SSRU), con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.

El simposio reunió a víctimas, miembros de la sociedad civil, expertos jurídicos y autoridades políticas para identificar las deficiencias en la gestión del problema y plantear soluciones.

El informe señala que el número de casos registrados desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania es inferior a la realidad debido a la estigmatización, el miedo a represalias, la culpabilización o el acceso limitado a la justicia, especialmente en zonas ocupadas.

Entre febrero de 2022 y agosto de 2024, la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania documentó 376 casos de violencia sexual en el conflicto, de los cuales 262 involucran hombres.

Expuestos a menudo a estas violencias (violaciones, desnudez forzada, descargas eléctricas en los genitales) durante su detención, los hombres suelen ser reticentes a hablar, incluso con sus allegados.

«Reconocer una violación puede implicar una forma de ostracismo o de compasión tan extrema que se vuelve insoportable», declaró en el documento Oleksy Syvak, fundador de una red de apoyo a las víctimas masculinas, como él.

«La creencia generalizada de que los hombres deben siempre parecer fuertes y nunca mostrar debilidad intensifica su sufrimiento cuando sienten que no pueden ajustarse a esa imagen», agregó.

El documento de 40 páginas señala que la legislación ucraniana ha evolucionado positivamente los últimos años, aunque queda mucho por hacer.

Recomienda campañas de sensibilización, una mejor formación de los profesionales en contacto con las víctimas, en especial los de coordinación a nivel jurídico o el envío de unidades móviles especializadas a las zonas rurales cercanas a los combates o recién liberadas.

