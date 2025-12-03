La viuda del exmandatario japonés Shinzo Abe asiste por primera vez al juicio del asesino

2 minutos

Tokio, 3 dic (EFE).- Akie Abe, viuda el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, asesinado en 2022, asistió este miércoles por primera vez a una vista del juicio del acusado del magnicidio, Tetsuya Yamagami, quien se declaró culpable al inicio del proceso el pasado octubre.

Sin ejercer su derecho de interrogar a Yamagami, gracias a un sistema que permite a víctimas o familiares cuestionar a los acusados en casos graves, Akie «hizo una reverencia al entrar en la sala y se sentó en el lado de la fiscalía», reportó el diario japonés Sankei Shimbun.

Hasta ahora, la viuda había estado representada por un abogado en el proceso contra Yamagami, de 45 años, que comenzó a finales del pasado octubre, más de tres años después del magnicidio que tuvo lugar durante un acto electoral en las calles del oeste nipón.

El acusado de asesinar a Abe con un arma casera se declaró culpable al inicio del proceso. Antes, afirmó que atacó al exmandatario por sus supuestos vínculos con el grupo religioso conocido como Iglesia de la Unificación o ‘secta Moon’, al que Yamagami acusaba de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota.

El crimen conmocionó al mundo y, al mismo tiempo, destapó un escándalo por los vínculos de algunos miembros del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

El asesinato de Abe hizo que muchas víctimas del credo en Japón sacaran a la luz sus historias, especialmente de hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.

Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución del grupo como organización religiosa, fundada en 1954 en Corea del Sur, aunque la Iglesia de la Unificación apeló la decisión al Tribunal Supremo. EFE

