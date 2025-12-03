Las autoridades de transición en Haití anuncian elecciones generales para 2026

afp_tickers

3 minutos

Las autoridades haitianas de transición anunciaron el martes la organización de elecciones legislativas y presidenciales el año próximo, en medio de una profunda crisis política y la violencia de las pandillas que controlan casi por completo Puerto Príncipe.

Haití, el país más pobre de América, no ha celebrado elecciones en nueve años y está sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021.

Actualmente es dirigido por autoridades de transición que han tenido dificultades para ponerse de acuerdo en varios temas, incluido el calendario electoral.

Tras la adopción el lunes de un decreto sobre la realización de elecciones, «ahora podemos comenzar (con) el calendario electoral», declaró a la AFP Jacques Desrosiers, presidente del Consejo Electoral Provisional, una entidad institucionalmente independiente del Ejecutivo.

«El restablecimiento de la seguridad es un requisito previo para la realización de la primera vuelta el 30 de agosto de 2026», añadió, en referencia a las elecciones legislativas y presidenciales.

Haití ha sufrido durante mucho tiempo la violencia de las pandillas, pero la situación se ha agravado desde principios de 2024, cuando el entonces primer ministro Ariel Henry fue obligado a dimitir por estos grupos armados, que ahora controlan el 90% de Puerto Príncipe, según la ONU.

El presidente del Consejo Presidencial de Transición, Laurent Saint-Cyr, elogió el lunes en X la adopción del decreto, que «ofrece finalmente al pueblo haitiano la posibilidad de elegir libremente y con plena responsabilidad a quienes deben dirigirlo».

«Al dar este paso decisivo, mientras seguimos plenamente movilizados para restablecer la seguridad, reafirmamos nuestro compromiso de devolver a Haití a la senda de la legitimidad democrática y la estabilidad», añadió.

En un comunicado, el Departamento de Estado estadounidense instó el martes a los líderes políticos, la sociedad civil y la comunidad internacional a «apoyar la restauración de la estabilidad política de Haití».

«El pueblo haitiano ha esperado casi una década para elegir democráticamente a su liderazgo», dice el texto, que señala que se celebrará una conferencia en Nueva York el 9 de diciembre para «generar contribuciones de fuerza para la Fuerza de Supresión de Pandillas».

Las bandas criminales cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política crónica en esta nación caribeña.

Para intentar frenar estos abusos y ayudar a la desbordada policía haitiana, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2023 la creación de una misión multinacional. Mal equipada y mal financiada, sus resultados son mediocres.

A finales de septiembre, el Consejo de Seguridad dio luz verde a la transformación de esta misión multinacional en una fuerza antipandillas más robusta.

str-vla/aem/bpe/mr/atm/nn