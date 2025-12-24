Las defensas ucranianas neutralizan 60 de 116 drones rusos

Berlín, 24 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas ucranianas lograron neutralizar 60 de los 116 drones lanzados por Rusia en la noche del martes al miércoles, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte matinal de hoy.

Los aparatos aéreos no tripulados, de tipo Shahed y Gerbera, entre otros, despegaron de las regiones rusas de Milerovo, Kursk, Shatalovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk y desde la península ucraniana anexionada de Crimea.

Según datos preliminares, las defensas antiaéreas ucranianas derribaron o neutralizaron sesenta drones enemigos en el norte, sur y este del país.

Por el contrario, 48 aparatos no tripulados lograron impactar en 19 localizaciones distintas, según el parte.

«El enemigo dirigió un número significativo de drones de ataque contra una infraestructura crítica en la región de Cherníguiv», agregó la Fuerza Aérea.

La administración de la región Cherníguiv, en el norte del país, informó en sus redes sociales de que un dron había impactado en el noveno piso de un bloque de viviendas, provocando un incendio, mientras que también fue atacada una instalación energética, lo que dejó parte de Cherníguiv capital sin electricidad.

Por otro lado, al menos cuatro civiles resultaron heridos en la región sureña de Zaporiyia en un bombardeo ruso que también provocó daños materiales en varios edificios de viviendas. EFE

