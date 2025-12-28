Las elecciones generales en República Centroafricana se celebran en calma pero con demoras

Bangui, 28 dic (EFE).- Las elecciones generales se celebran este domingo en calma en general, pero con demoras en la apertura de los centros de voto, en la República Centroafricana (RCA), país que sufre violencia de grupos armados y cuyo Gobierno cuenta con apoyo de mercenarios rusos del Grupo Wagner y de una fuerza de paz de la ONU (MINUSCA).

Unos 2,4 millones de electores -de una población de cerca de 5,5 millones- estaban llamados a las urnas en unos 6.700 centros de voto para unas elecciones cuádruples (presidenciales, legislativas, locales y regionales) que marcarán el futuro del país, uno de los más pobres del mundo pese a sus notables recursos naturales (petróleo, diamantes, oro o uranio).

Siete candidatos compiten por la Presidencia, incluido el presidente, Faustin-Archange Touadéra, que busca un polémico tercer mandato; así como los ex primeros ministros Anicet-Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra.

Los centros de voto abrieron oficialmente a las 06:00 hora local (05:00 GMT) y tienen previsto cerrar a las 18:00 hora local (17:00 GMT), pero, en la práctica, se registraron notables retrasos en la apertura, como constató EFE en la capital, Bangui.

En el distrito 5 de Bangui, muchos votantes no acudieron a las urnas debido a la falta de padrones y papeletas para las elecciones legislativas.

«Vine a votar por mi candidato en las elecciones legislativas, pero lamentablemente la Autoridad Electoral Nacional (ANE) no proporcionó las papeletas necesarias», lamentó en declaraciones a EFE Honoré Yabingui, votante del distrito.

Para algunos residentes, esta situación era previsible. «Ya habíamos detectado estos problemas. Nuestro candidato se había puesto en contacto con la ANE para corregirlos, pero no se hizo nada. Hoy, la ANE se ve frenada por sus propias deficiencias», denunció a EFE Mesmin Gbago, también votante del distrito 5.

Polémico tercer mandato

Touadéra, de 68 años, ejerció su derecho al voto en el Instituto Barthélemy Boganda de Bangui.

«Voté e insto a mis conciudadanos a cumplir con su deber cívico», declaró el mandatario, del Movimiento Corazones Unidos (MCU), a los periodistas.

En el poder desde 2016, Touadéra no se podría presentar si no hubiera impulsado el controvertido referéndum de 2023, boicoteado por la oposición, en el que se aprobó un cambio de la Constitución que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó el límite de dos mandatos presidenciales.

El mandatario, que llegó al poder en plena guerra civil, ha logrado reducir la inestabilidad a pesar de las disputas entre grupos armados y el Gobierno, apoyado por mercenarios rusos y la MINUSCA, pero ha advertido de que los avances son frágiles.

Por su parte, Dologuélé, también de 68 años y candidato de la Unión para la Renovación Centroafricana (URCA), votó en el Ayuntamiento de Bangui.

«Voté y cumplí con mi deber», declaró el ex primer ministro, apoyado por una importante plataforma de oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), que boicotea los comicios alegando condiciones injustas y falta de diálogo.

«Aceptaré los resultados porque soy yo quien ganará», aseguró Dologuélé a EFE.

Dondra, de 59 años y del partido Unidad Republicana (UNIR), votó en un colegio de Lakouanga, en el segundo distrito de Bangui. «He cumplido con mi deber cívico», señaló en sus redes sociales quien fuera primer ministro en el Gobierno de Touadéra.

Baja participación

Aunque se observó una notable afluencia de electores a los centros de voto, la Misión de Observación Electoral de la Red Arcoíris (MOE-RAC), que agrupa a organizaciones de la sociedad civil, estimó que la participación podría ser no muy alta, a falta de datos oficiales.

«En el 65 % de los colegios electorales visitados en la apertura, los observadores observaron una baja participación. Los retrasos en la entrega del material electoral en ocasiones desanimaron a los votantes y provocaron protestas», dijo a EFE Joseph Bindoumi, jefe de la misión.

En el terreno de la seguridad, la MINUSCA, que ha ayudado en el reparto de material electoral, ha desplegado efectivos en todo el país para respaldar a las fuerzas de seguridad centroafricanas y velar por el desarrollo pacífico de las votaciones.

Aún así, en el este del país, donde no se celebraron votaciones en algunas zonas por inseguridad, el subprefecto de Bambouti -cerca de la frontera con Sudán del Sur- y un agente de la ANE fueron secuestrados por hombres armados que podrían ser miembros del grupo armado Azande Ani Kpi Gbe, según el organismo electoral.

Desde finales de 2012, la RCA ha vivido una guerra civil intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo. EFE

