Las FAR lanzan ofensiva para expulsar a aliados del Ejército de últimos puntos de Darfur

Jartum, 24 dic (EFE).- Los paramilitares sudaneses Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) atacaron este miércoles la localidad de Abu Qumra, cerca de la frontera con Chad, en el contexto de una nueva ofensiva para expulsar a los grupos armados aliados con el Ejército regular de los últimos puntos que mantienen en la vasta región occidental de Darfur.

Según dijeron a EFE fuentes militares, con esa ofensiva las FAR pretenden controlar también las localidades de Al Tina, Um Buru y Karnoi, todas fronterizas con Chad y ubicadas en el estado de Darfur del Norte, cuya capital, Al Fasher, fue tomada el pasado octubre.

«Las FAR atacaron en la madrugada del miércoles las afueras de Abu Qumra, en la zona de Karnoi, y se enfrentaron con las fuerzas conjuntas y la resistencia popular», dijeron las fuentes

No informaron de víctimas, si bien apuntaron que los combates provocaron el desplazamiento de cientos de residentes a otras regiones, en tanto que las FAR no han reaccionado de momento a estas afirmaciones.

Las mismas fuentes indicaron que los paramilitares «han movilizado miles de combatientes para atacar tres localidades en el norte de Darfur», habitadas por la tribus africana Zaghawa, y advirtieron de posibles «masacres por motivos étnicos» en la zona si cae en manos de las FAR.

El gobernador de Darfur, Mini Minawi, aliado con el Ejército sudanés, llamó en un mensaje en su cuenta oficial de X a los habitantes de esas localidades a «defender sus tierras» y a «no permitir que sea saqueada, ni que sus hogares sean entregados a los invasores».

Al Fasher fue el último reducto de los militares en toda la extensa región de Darfur, compuesta por cinco estados y con fronteras con Chad y Libia, hasta que cayó en manos de las FAR a finales de octubre.

Desde aquel momento los paramilitares han intensificado su ofensiva con avances en la vecina Kordofán-estratégica por ser rica en petróleo y punto de conexión con el centro y el este del país-, donde ya controlan la mayor parte de las localidades occidentales y meridionales.

La nueva ofensiva paramilitar de este miércoles coincidió con un ataque con drones lanzado hoy por el Ejército contra diversas posiciones de las FAR en la ciudad de Nyala, capital de Darfur del Sur, incluidos el aeropuerto y almacenes de armas en la universidad de la urbe.

Esos «ataques aéreos resultaron en la destrucción de depósitos de armas, plataformas de lanzamiento de drones y misiles en el aeropuerto de Nyala, sistemas de defensa aérea y dispositivos de interferencia, además de neutralizar combatientes de las FAR», dijeron las fuentes militares, sin dar a conocer más detalles.

La guerra en Sudán, que empezó en abril de 2023, ha dejado decenas de miles de muertos y ha devastado el país, al tiempo que ha generado una de las peores crisis humanitarias del planeta, con más de 13 millones de personas desplazadas, según datos de la ONU. EFE

