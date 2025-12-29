Las Fuerzas Armadas de Ecuador refuerzan control territorial en fronterizas con Colombia

Quito, 29 dic (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron este lunes de que reforzaron la seguridad y el control territorial en zonas de la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

En sus redes sociales señalaron que han desplegado su contingente con el objetivo de intensificar las operaciones en contra de los grupos de delincuencia organizada (GDO) que operan en la frontera norte del país.

Durante el desarrollo de esos operativos, en el sector de La Saite, en el municipio de San Lorenzo, «varias personas huyeron al percatarse de la presencia militar», indicaron antes de agregar que lograron detener a dos presuntos integrantes de un GDO y decomisar 40 cartuchos calibre 5,56 milímetros.

El refuerzo de las operaciones se da luego de que en la vecina provincia de Manabí, seis personas, entre ellas una menor de dos años, fueron asesinadas el domingo en un ataque armado ocurrido en el municipio de Puerto López.

Según el coronel Wladimir Acurio, jefe policial de Manabí, hombres con fusiles a bordo de una camioneta y dos motocicletas llegaron hasta una zona del malecón de Puerto López y «dispararon a personas que estaban haciendo compra y venta de mariscos».

Además de los seis asesinados, otras tres personas quedaron heridas producto del ataque armado.

Además, Ecuador vive desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes de los últimos años en el país andino, que a inicios de 2025 registró un promedio de un asesinato por hora. EFE

