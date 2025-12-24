Las inundaciones en dos regiones de Bolivia dejan unas 2.000 familias afectadas

La Paz, 24 dic (EFE).- Alrededor de 2.000 familias resultaron afectadas en las regiones bolivianas de Cochabamba y La Paz debido a las inundaciones y desbordamiento de ríos provocados por las recientes lluvias, informaron este miércoles las autoridades nacionales.

Una de las zonas más golpeadas es la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, donde «se ha desplegado equipos técnicos y ayuda para socorrer a más de 1.950 familias afectadas en 64 comunidades y sindicatos de la zona», informó en un comunicado el Ministerio de Defensa.

La nota menciona que la «coordinación efectiva» se realizó inicialmente con los municipios de Villa Tunari y Shinahota para responder a sus requerimientos y se espera que lo mismo ocurra con las alcaldías de Entre Ríos, Puerto Villarroel y Chimoré.

Entre las necesidades prioritarias está la dotación de agua mediante camiones cisterna, señaló el ministerio.

Las inundaciones también afectaron al municipio de Tipuani, en el norte del departamento de La Paz, ocasionando «viviendas colapsadas, familias damnificadas y sectores temporalmente incomunicados», según un reporte del viceministerio de Defensa Civil.

La nota agrega que en la zona afectada «se ha evidenciado que intervenciones en cauces naturales y áreas aledañas, asociadas a actividades productivas, han incrementado la vulnerabilidad del territorio, contribuyendo a la obstrucción de drenajes naturales y al aumento del riesgo para la población».

Por ello, se pidió a quienes desarrollan actividades productivas, principalmente a los mineros cooperativistas, que adecuen su labor a «criterios técnicos, ambientales y de seguridad».

Además, el viceministerio indicó que los protocolos de seguridad en la zona están activados y se ha coordinado el envío de ayuda humanitaria junto con la evaluación de los daños, que todavía no se han cuantificado.

Ambos sucesos se suman al desbordamiento del río Piraí la semana pasada en el municipio de El Torno, en el departamento de Santa Cruz, el más poblado de Bolivia, que dejó varios fallecidos y desaparecidos.

El lunes, el alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar, informó de que la inundación ocurrida hace 12 días dejó 26 personas fallecidas, de las que 3 aún no están identificadas.

Hace un mes, las lluvias provocaron emergencias en el municipio de Samaipata, también en Santa Cruz, para lo cual el Gobierno del presidente Rodrigo Paz destinó 380.000 dólares provenientes de la ayuda internacional para asistencia humanitaria.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró la alerta roja por el «ascenso inminente» de los ríos Ichilo y Chapare, situados en el centro del país, y pronosticó lluvias hasta el viernes en seis de las nueve regiones de Bolivia.

El Gobierno también instaló hace varios días en la Casa de Gobierno en La Paz una ‘Sala de Crisis y de Situación’, que opera como «centro estratégico de conducción, control y toma de decisiones» ante la situación en El Torno.

La temporada de lluvias en el país comienza generalmente en noviembre, puede durar entre cuatro y cinco meses y suele afectar principalmente las zonas más bajas de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y La Paz, debido al aumento de los caudales de los ríos. EFE

