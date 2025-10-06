The Swiss voice in the world since 1935
Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 29,8 % para 2025

Buenos Aires, 6 oct (EFE).- Los analistas privados que mes a mes consulta el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado corrigieron al alza, hasta el 29,8 % su pronóstico de inflación para este año en el país suramericano.

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 1,6 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de agosto.

El año pasado, los precios al consumidor en Argentina acumularon un alza del 117,8 %.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a septiembre y cuyos resultados fueron dados a conocer este lunes, los expertos esperaban que la inflación subiera en el noveno mes del año un 2,1 %, en comparación con agosto último.

El dato oficial de la inflación de septiembre será dado a conocer el próximo día 14.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 26 y el 30 de septiembre, los economistas privados proyectan para este mes de octubre una tasa de inflación del 2 %.

De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, la inflación avanzó en agosto un 1,9 % en relación a julio y un 33,6 % en términos interanuales.

Tras haber registrado fuertes alzas en los primeros meses de 2024, los precios al consumidor han moderado progresivamente su ritmo de incremento, gracias a la dura política monetaria y fiscal impuesta por el Gobierno de Javier Milei. EFE

