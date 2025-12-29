Las temperaturas descienden en Portugal con la entrada de una masa de aire polar

Lisboa, 29 dic (EFE).- Las temperaturas descenderán en Portugal a partir de este lunes con la entrada de una masa de aire polar influenciada por un anticiclón situado al sur de Islandia, una situación que se alargará hasta el próximo miércoles 31 de diciembre, informó este lunes el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

En este contexto, se prevé un descenso generalizado de la temperatura mínima hoy, entre 2 y 4 °C, y un pequeño descenso gradual más localizado hasta el día 1 en las regiones norte y centro, indicó el IPMA en un comunicado.

La temperatura mínima oscilará aproximadamente entre 2 y 4 °C, siendo superior en la costa, con valores entre 4 y 7 °C, e inferior en el interior del norte y el centro, donde los valores oscilarán entre -3 y 1 °C.

Además, se producirán heladas, especialmente en las regiones del interior.

Hasta el día 1 de enero, la situación meteorológica estará marcada por niebla y bruma hasta el final de la mañana, especialmente en el interior y en los valles de los ríos, y es muy probable que persistan, sobre todo en el noreste de Trás-os-Montes y en Beira Alta, especialmente los días 30 y 31.

Aparte de este escenario, en el resto del territorio el cielo tenderá a estar poco nublado o despejado, aunque el día 29 se prevé un aumento de la nubosidad durante la tarde, especialmente en el interior, con posibilidad de chubascos.

El viento será débil, soplando temporalmente moderado en las tierras altas, y aumentando de intensidad el día 1 a partir de la tarde, en particular en las tierras altas de la costa central y de la región sur, donde soplará a veces fuerte del sureste. EFE

