Las visitas de extranjeros a Argentina caen un 7 % interanual en noviembre

1 minuto

Buenos Aires, 23 dic (EFE).- El número de extranjeros que visitaron Argentina en noviembre pasado cayó un 7 % interanual, hasta las 795.300 personas, según un informe oficial difundido este martes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país suramericano (Indec) indicó que los 491.400 turistas que ingresaron en Argentina en el undécimo mes del año supusieron un descenso del 2,7 % con respecto al mismo periodo de 2024.

El turismo receptivo llegó principalmente de Brasil y Europa, de acuerdo con el informe del Indec.

En noviembre llegaron además al país 303.900 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas cayó un 13,1 % en comparación con la de noviembre de 2024.

La caída continua en las cifras de ingresos de visitantes no residentes a Argentina se registra desde 2024 y se relaciona con un tipo de cambio que ya no es favorable para los extranjeros como sí lo había sido en 2023.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en noviembre salieron del país suramericano unos 1,2 millones de residentes -un 8,8 % más que hace un año-, de los que 763.800 fueron turistas y 507.600, excursionistas.

El alza también se relaciona con factores cambiarios que hacen que para los argentinos sea más barato ir de vacaciones y hacer compras en el exterior. EFE

