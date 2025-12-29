Lavrov dice que Kiev intentó atacar anoche una de las residencias de Putin

1 minuto

Moscú, 29 dic (EFE).- Las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con drones una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes el ministro de Exteriores del país, Serguéi Lavrov.

«En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod», dijo Lavrov, citado por las agencias rusas. EFE

