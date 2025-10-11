Lecornu trabaja en formar nuevo gobierno bajo amenazas de censura y exigencias de aliados

3 minutos

París, 11 oct (EFE).- Horas después de que el presidente Emmanuel Macron le nombrase por segunda vez primer ministro tras haber dimitido hace cinco días, Sébastien Lecornu trabaja desde este sábado en formar un equipo de ministros bajo las amenazas de moción de censura de la oposición y las exigencias de sus aliados para entrar en el Ejecutivo.

Este sábado, los principales partidos de la Asamblea Nacional francesa perfilan su estrategia parlamentaria, mientras aguardan más detalles sobre la composición del Gobierno, que debería tener su primer Consejo de Ministros este lunes 13 para poder cumplir con el calendario de presentación de los Presupuestos de 2026.

El Partido Socialista (PS), esencial para la supervivencia del nuevo Ejecutivo, advirtió este sábado de que solo una suspensión «inmediata y completa» de la reforma de las pensiones, que atrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, evitaría que apoyen una moción de censura.

El resto de fuerzas de izquierda (La Francia Insumisa, los Ecologistas y los comunistas) ya han anunciado que intentarán tumbar a Lecornu a las primeras de cambio, indignados por la insistencia de Macron en nombrar a un jefe de Gobierno de su círculo político más cercano.

También la ultraderecha de Marine Le Pen, el principal grupo parlamentario, aseguró que accionará el botón de la censura.

El nuevo primer ministro, quien tiene como principales misiones aprobar un Presupuesto para 2026 y consolidar el proceso de paz en Nueva Caledonia, indagará con qué partidos podrá contar para formar su equipo de Gobiernos.

El centroderechista de Los Republicanos (LR) se reúne desde esta mañana para decidir su participación y su estrategia en la Asamblea Nacional, que está fragmentada en tres bloques irreconciliables (izquierda, ultraderecha y centro).

Según filtró el canal ‘BFMTV’, los diputados del partido (algo más de 40) optaron, a priori y bajo ciertas condiciones, por brindar apoyo a Lecornu. Queda por saber la participación de miembros del LR en el Ejecutivo, algo que muchos dan por descartado tras la crisis del pasado domingo 5.

El líder del LR y ministro en funciones de Interior, Bruno Retailleau, forzó la ruptura del entonces recién formado gobierno de Lecornu por no haber sido avisado de que Bruno Le Maire (ex ministro de Economía entre 2017 y 2024) había sido nombrado ministro de Defensa.

En los aliados tradicionales del macronismo, también hay muchas tensiones internas, incluso dentro del propio partido fundado por el presidente, Renacimiento. Su secretario general, el exprimer ministro Gabriel Attal, se ha opuesto a que Macron vuelva a nombrar a uno de sus allegados, como finalmente ha hecho. EFE

