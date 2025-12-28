Libia y Túnez respaldan a Somalia tras el reconocimiento israelí de Somalilandia

Argel, 28 dic (EFE).- Libia y Túnez expresaron este domingo su solidaridad con Somalia tras el reconocimiento por parte de Israel de la región de Somalilandia como Estado, y llamaron a la comunidad internacional a frenar esta medida israelí.

El Ministerio de Exteriores de Libia rechazó en un comunicado «todo proceso unilateral» que pueda atentar contra la unidad de los estados y la seguridad de su territorio, y apoyó la soberanía de Somalia contra «toda injerencia» o «intentos de imponer una nueva realidad».

Libia apeló a la comunidad internacional para tomar responsabilidades jurídicas y éticas y le pidió rechazar «estas decisiones ilegítimas» que «amenazan la seguridad y estabilidad».

Por su parte, Túnez tildó el reconocimiento israelí de Somalilandia como «peligroso e inédito» que tiene por objetivo «extender» el movimiento sionista en la región árabe y «dividirla», denunció el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Túnez llamó también a la comunidad internacional a movilizarse «inmediata y eficazmente» para frenar el movimiento de Israel.

El país magrebí apoyó la posición de la Organización de la Cooperación Islámica, la Liga Árabe y la Unión Africana, que expresaron su rechazo al anuncio de Israel.

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», el primer país en adoptar esta medida que ha provocado una amplia condena internacional, especialmente en África, el mundo árabe y China.

Somalilandia, que fue un protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré. EFE

