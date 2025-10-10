Liga de Quito avanza con goleada a cuartos de final de la Copa Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 9 oct (EFE).- Liga de Quito se clasificó este jueves a los cuartos de final de la Copa Ecuador al golear por 0-4 al San Antonio de la tercera división con un triplete de Michael Estrada.

Josué Cuero completó la goleada en el minuto 92.

En la fase de los ocho mejores Liga de Quito se medirá con Deportivo Cuenca.

Emelec chocará con Guayaquil City, Independiente del Valle con Universidad Católica y Cuenca Junior contra 9 de Octubre. EFE

