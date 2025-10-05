The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Llega a Madrid un grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla deportados por Israel

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Madrid, 5 oct (EFE).- El primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud aterrizó este domingo en Madrid, junto a varios compañeros de Países Bajos y Portugal, tras ser detenidos por Israel cuando intentaban llegar por mar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Con camisetas blancas, el puño en alto y haciendo el signo de la victoria, el grueso del grupo fue recibido en la terminal por familiares, amigos y representantes políticos entre banderas palestinas y gritos en favor de la flotilla.

En la prisión israelí de Saharonim, en el desierto del Neguev, siguen detenidos 28 españoles junto a activistas de otras muchas nacionalidades que viajaban en la flotilla y que han rechazado firmar un documento reconociendo que su entrada en el país fue ilegal.

Forma parte de este primer grupo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, que tomaron otro vuelo a Barcelona.

También se desplazaron al aeropuerto el subsecretario y la directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para recibir a los activistas a la salida del avión.

«Exteriores sigue trabajando para la pronta vuelta a España del resto de los españoles», subrayaron fuentes diplomáticas.

Al comité de bienvenida se sumó la ministra española de Sanidad, Mónica García, y dirigentes de Podemos y de Izquierda Unidas.

García, que acudió a Barajas junto a un equipo médico por si alguno de los activistas requerían asistencia, dió las gracias a todos por su labor y ha denunciado que hayan sido «secuestrados ilegalmente» por Israel.

Destacó también el trabajo realizado por el Gobierno, y en concreto por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el consulado en Tel Aviv, para asistir a los activistas y garantizó que seguirán haciendo todo lo que esté en su mano para proteger a los que siguen detenidos y para «parar el genocidio».

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, volvió a exigir al Gobierno la ruptura de relaciones con Israel: «El Gobierno está tardando en dar los pasos que la sociedad española está exigiendo», ha subrayado recordando las manifestaciones de este fin de semana.

En ese país siguen detenidos tres miembros de este partido -Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez- que han iniciado una huelga de hambre para denunciar «el brutal genocidio» que se está cometiendo en Gaza, ha apuntado Belarra.

También siguen en prisión en Israel la presidenta del grupo de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, y Adrià Plazas, miembro de la dirección del partido, según ha informado esa formación en un comunicado. EFE

nl/jsm/fp

(Foto) (Vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR