Llega a Madrid un grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla deportados por Israel

3 minutos

Madrid, 5 oct (EFE).- El primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud aterrizó este domingo en Madrid, junto a varios compañeros de Países Bajos y Portugal, tras ser detenidos por Israel cuando intentaban llegar por mar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Con camisetas blancas, el puño en alto y haciendo el signo de la victoria, el grueso del grupo fue recibido en la terminal por familiares, amigos y representantes políticos entre banderas palestinas y gritos en favor de la flotilla.

En la prisión israelí de Saharonim, en el desierto del Neguev, siguen detenidos 28 españoles junto a activistas de otras muchas nacionalidades que viajaban en la flotilla y que han rechazado firmar un documento reconociendo que su entrada en el país fue ilegal.

Forma parte de este primer grupo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, que tomaron otro vuelo a Barcelona.

También se desplazaron al aeropuerto el subsecretario y la directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para recibir a los activistas a la salida del avión.

«Exteriores sigue trabajando para la pronta vuelta a España del resto de los españoles», subrayaron fuentes diplomáticas.

Al comité de bienvenida se sumó la ministra española de Sanidad, Mónica García, y dirigentes de Podemos y de Izquierda Unidas.

García, que acudió a Barajas junto a un equipo médico por si alguno de los activistas requerían asistencia, dió las gracias a todos por su labor y ha denunciado que hayan sido «secuestrados ilegalmente» por Israel.

Destacó también el trabajo realizado por el Gobierno, y en concreto por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el consulado en Tel Aviv, para asistir a los activistas y garantizó que seguirán haciendo todo lo que esté en su mano para proteger a los que siguen detenidos y para «parar el genocidio».

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, volvió a exigir al Gobierno la ruptura de relaciones con Israel: «El Gobierno está tardando en dar los pasos que la sociedad española está exigiendo», ha subrayado recordando las manifestaciones de este fin de semana.

En ese país siguen detenidos tres miembros de este partido -Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez- que han iniciado una huelga de hambre para denunciar «el brutal genocidio» que se está cometiendo en Gaza, ha apuntado Belarra.

También siguen en prisión en Israel la presidenta del grupo de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, y Adrià Plazas, miembro de la dirección del partido, según ha informado esa formación en un comunicado. EFE

nl/jsm/fp

(Foto) (Vídeo)