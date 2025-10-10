Llegan a Estambul 94 activistas de la Flotilla de la Libertad deportados por Israel

1 minuto

Estambul, 10 oct (EFE).- Un total de 94 activistas de la Flotilla de la Libertad, que fue interceptada el miércoles pasado en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza, han llegado este viernes a Estambul en un vuelo procedente de Jordania.

Entre los 94 participantes de la flotilla evacuadas desde Jordania en un vuelo especial de la compañía de bandera turca Turkish Airlines se hallan 18 ciudadanos turcos, así como otros 76 activistas de 21 nacionalidades diferentes, informó el portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Öncü Keçeli, en un mensaje en X.

Otros 46 pasajeros de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que zarpó de Italia en los últimos días de septiembre, aún continúan retenidos en cárceles israelíes, informa la agencia turca Anadolu.

Anoche ya llegaron a Estambul tres diputados turcos que se habían embarcado en el buque Conscience, parte de la Flotilla y que fueron expulsados antes que los demás a través de Azerbaiyán por su condición diplomática.

En total, en la Flotilla compuesta por el Conscience y ocho barcos menores, viajaron 145 activistas de 30 países, según datos de la organización.

El lunes pasado llegaron a Turquía 36 activistas turcos que habían sido interceptados la semana anterior en la Flotilla Global Sumud, y el martes regresaron, a través de Jordania, otros 14 ciudadanos turcos de la misma iniciativa. EFE

iut/ll/rcf