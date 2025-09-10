The Swiss voice in the world since 1935

Llegan a Venezuela 259 migrantes en un vuelo procedente de Estados Unidos

Caracas, 10 sep (EFE).- Un grupo de 259 migrantes venezolanos llegó este miércoles a su país en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de una publicación en Telegram, la cartera de Estado precisó que el grupo estaba integrado por 214 hombres, 38 mujeres, cuatro niñas y tres niños.

La aeronave -operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales- aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en el estado La Guaira (norte).

De acuerdo con cifras del Gobierno de Nicolás Maduro, más de 12.000 migrantes han regresado al país desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

El chavismo asegura que los viajes son parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que busca facilitar el retorno voluntario de migrantes al territorio, además de recibir a los connacionales deportados por Estados Unidos.

Las relaciones entre Caracas y Washington se han tensionado en los últimos días, tras el despliegue naval ordenado por el país norteamericano en el Caribe, en aguas próximas a la nación suramericana, con el argumento de una operación antidrogas, lo que Maduro denunció como un intento de propiciar un «cambio de régimen». EFE

