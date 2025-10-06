The Swiss voice in the world since 1935
Lluvias en El Salvador generadas por baja presión dejan árboles caídos e inundaciones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Salvador, 6 oct (EFE).- Un sistema de baja presión, ubicado en la Zona de Convergencia Intertropical, ha generado lluvias en El Salvador entre el fin de semana y la mañana de este lunes ocasionando la caída de algunos árboles y «pequeñas» inundaciones en diferentes zonas del país pero sin provocar muertes o lesionados, informaron este lunes funcionarios del Gobierno.

Las lluvias, que fueron intensas en la madrugada de hoy y que bajaron en el transcurso de la mañana, continuarán hasta el martes y luego El Salvador «estará influenciado por una onda tropical que viene del Caribe», señaló en una rueda de prensa el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López.

También, señaló que el ministerio «seguirá vigilando la trayectoria» de la tormenta tropical Priscilla, decimosexto ciclón de la temporada y que se formó el sábado en el océano Pacífico.

La Dirección de Protección Civil de El Salvador emitió una alerta amarilla (vigilancia) el pasado martes -aún vigente- y ha reportado algunas inundaciones y árboles caídos en diferentes zonas del país centroamericano pero sin reportan víctimas, de acuerdo con su director, Luis Amaya.

En cada invierno, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos. EFE

