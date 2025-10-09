Lo que se sabe del acuerdo para un alto el fuego en Gaza

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra.

Catar, que medió en la negociación junto con Egipto, Estados Unidos y Turquía, informó que se alcanzó «la primera fase del acuerdo para el cese el fuego en Gaza, que conducirá al fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos, y la entrada de la ayuda humanitaria».

El mandatario estadounidense Donald Trump anunció en su red social Truth Social que «TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna».

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, subrayó que el alto el fuego en Gaza empezará «en las 24 horas» siguientes a la reunión del gabinete de seguridad, que empezó a las 15H00 GMT.

Esto es lo que sabemos del acuerdo que se espera se firme este jueves en Egipto.

– ¿Qué contempla el acuerdo? –

Una fuente de Hamás precisó que el acuerdo contempla la liberación de 20 rehenes israelíes que siguen vivos a cambio de la excarcelación de 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes: 250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023.

El intercambio debería ocurrir dentro de las primeras 72 horas de implementación del alto el fuego, aprobado por otras facciones palestinas, dijo una fuente de Hamás cercana a la negociación a AFP. Trump apuntó al lunes como fecha de liberación de los rehenes.

El acuerdo prevé igualmente el «retiro programado de las tropas israelíes», junto con la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que según la ONU padece una situación de hambruna, indicó un dirigente de Hamás.

Más de 150 camiones con ayuda partieron ya de Egipto rumbo a Gaza, informó la Media Luna Roja egipcia.

Una fuente del movimiento islamista calcula que al menos 400 camiones de ayuda entrarán a diario en Gaza durante los primeros cinco días.

También prevé el «regreso de las personas desplazadas» al sur de la Franja de Gaza a Ciudad de Gaza y otras localidades del norte del territorio palestino, añadió este dirigente.

Hamás pidió a Trump que presione a Israel para que aplique plenamente el acuerdo en lo que le concierne.

– Lista de presos palestinos –

Un tema clave de las negociaciones es la lista de presos palestinos que Hamás quiere incluir en el canje.

Una portavoz del gobierno de Israel señaló que Marwan Barghuti, prominente miembro de Fatah, la facción palestina rival de Hamás, no forma parte del intercambio.

«Lo que les puedo decir en este momento es que no será parte de esta liberación», dijo.

Barghuti está encarcelado en Israel desde hace más de veinte años y purga cadena perpetua por su rol en atentados antiisraelíes. Pero goza de una gran popularidad en las encuestas sobre personalidades palestinas.

– Temas pendientes –

El reciente plan de 20 puntos establecido por Trump, que sirvió de base para las negociaciones, estipula el desarme de Hamás y que Gaza sea gobernada después de la guerra por una autoridad de transición encabezada por él mismo.

Estas cuestiones no han sido abordadas aún.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, expresó este jueves su esperanza de que el acuerdo pueda conducir al establecimiento de un Estado palestino independiente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los miembros de su coalición de gobierno están en contra de la solución de dos Estados.

– Próximas etapas –

El acuerdo será rubricado formalmente este jueves en Egipto, informó a AFP una fuente cercana que habló bajo condición de anonimato.

La oficina de Netanyahu afirmó este jueves que el acuerdo para garantizar la liberación de los rehenes en Gaza solo entrará en vigor tras recibir la aprobación de su gabinete.

«Contrariamente a lo que informan los medios de comunicación árabes, la cuenta atrás de 72 horas sólo comenzará una vez que el acuerdo sea aprobado en la reunión del gabinete, prevista para la tarde», afirmó el despacho de Netanyahu en un comunicado.

El gobierno de Netanyahu es una frágil coalición liderada por su partido Likud, que depende de otras formaciones de ultraderecha. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un aliado clave del partido Sionismo Religioso, ya adelantó que no respaldará el acuerdo.

Una fuente de Hamás dijo que las negociaciones para la segunda fase del cese el fuego deberían empezar «inmediatamente».

