Los 50 mejores restaurantes del mundo se eligen este jueves, con Etxebarri como favorito

Roma, 18 jun (EFE).- La lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, los populares The 50 Best, se desvelará este jueves en una ceremonia en Turín (Italia), con buenas posibilidades para hacerse con el número uno para los españoles Asador Etxebarri y Diverxo y el peruano Maido, que en 2024 quedaron entre los cinco primeros.

El catalán Disfrutar, liderado por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, fue considerado el mejor el año pasado, con Etxebarri -el restaurante de Bittor Arginzoniz- en el puesto dos; DiverXO, de Dabiz Muñoz, en el cuatro, y Maido, de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura , en el cinco.

Solo el parisino Table by Bruno Verjus -tercero- rompía la hegemonía de los restaurantes hispanos.

Las posibilidades para Etxebarri son altas si se tiene en cuenta que desde 2021 el ganador es el que ocupaba el segundo puesto en la lista del año anterior.

Ubicado en Axpe (Bizkaia), está considerado «un destino verdaderamente mágico» y en la pasada edición se valoraron «las obras maestras culinarias de Arginzoniz, de 65 años, que «con la ayuda de un poco de fuego, transforma ingredientes sencillos como la leche y la carne de res en platos extraordinarios e inolvidables», según los organizadores.

«Hedonista. Creativo. Impredecible», así describen desde The 50 Best a Dabiz Muñoz, a quien «le gusta desafiar los límites gastronómicos al máximo» en su restaurante, DiverXO, en el barrio madrileño de Chamartín, que ocupó el año pasado la tercera posición en la lista, después del cuarto del año anterior.

Entre los restaurantes de Latinoamérica con posibilidades está Maido (Lima), que en 2024 fue quinto y es uno de los mayores puntales de la gastronomía latina gracias a Tsumura, un carismático chef que combina las técnicas japonesas y los ingredientes peruanos.

El número 7 lo ocupó al restaurante Quintonil (México), que subió dos posiciones por el trabajo de Jorge Vallejo y su esposa Alejandra Flores, artífices de una cocina en la que reina la auténtica tradición mexicana, mientras que en el número 10 estaba el argentino Don Julio, parrilla de Buenos Aires que abrió en 1999 como casa de comidas de barrio.

Este año es la 23ª edición de unos premios que empezaron a entregarse en 2002 impulsados la revista británica ‘Restaurant’ y que se han convertido en una iniciativa independiente que pretende «reflejar la diversidad del panorama culinario mundial» mediante un listado que elabora un panel de 1.080 expertos de todo el mundo.

El catalán Disfrutar, ganador del año pasado en Las Vegas, no podrá repetir, ya que desde 2019 se instauró la norma que impide volver a ganar y se pasa directamente a la lista de ‘Best of the Best’, antiguos número 1, del que forman parte solo once restaurantes, entre ellos los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca, el francés Mirazur, el danés Noma o el peruano Central.

En esta primera vez en la que Italia organiza la gala de The World’s Best 50 Restaurants, solo el local milanés de Enrico Crippa, Piazza Duomo, resuena en Turín, aunque sería una sorpresa que ganara dado que en la última lista estaba en el puesto 30.

Otros con posibilidades son Potong, en Bangkok, de Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij, elegida la mejor chef femenina del mundo de 2025 y en el 57 el años pasado; el Trèsind Studio, en Dubai, del indio Himanshu Saini (13), o el danés Alchemist, de Rasmus Munk (8).

Los votantes son periodistas, chefs, expertos de la industria y también aficionados, integrantes todos de la Academia de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo: 540 mujeres y otros tantos hombres.

Proceden de 27 países, deben mantener el anonimato y pueden votar por un mínimo de seis y un máximo de diez restaurantes (en orden de preferencia) que hayan visitado en los últimos 18 meses y solo seis de su zona geográfica.

Deben documentar la visita -con una foto es suficiente-, y pueden votar por el restaurante que prefieran, que no necesariamente tiene que ser famoso ni tener estrellas: la elección es totalmente personal.

Turín se ha convertido en estos días en la sede de lo mejor de la restauración mundial, con más de 1.300 invitados, más de 250 medios de comunicación acreditados, 89 restaurantes representados y más de un centenar de los mejores chefs del mundo que han participado en eventos, talleres y mesas redondas de preparación para la ceremonia que se celebrará en el Auditorio Lingotto. EFE

