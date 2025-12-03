Los aliados de Ucrania potencian su apoyo militar durante las negociaciones de paz

Bruselas, 3 dic (EFE).- Los aliados de la OTAN deben mantener su apoyo militar a Ucrania mientras se desarrollan las conversaciones de paz a fin de que llegue a la mesa de negociación lo más fuerte posible, indicó este miércoles el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

“Las conversaciones de paz siguen en marcha. Eso es bueno, pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que, mientras se desarrollan y no sabemos cuándo terminarán, Ucrania se encuentre en la posición más fuerte posible para continuar la lucha, para defenderse de los rusos”, dijo Rutte ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

El ex primer ministro neerlandés agregó que Kiev debe estar también en la posición más sólida posible “cuando las conversaciones de paz lleguen realmente a un punto en el que se sienten a la mesa” las partes.

Sobre los últimos contactos encabezados por Estados Unidos tras los mantenidos hace unos días con los ucranianos en Florida (EE. UU.) y que el martes llevaron al enviado especial de la Casa Blanca, Steven Wifkoff, a Moscú, Rutte rehusó “comentar cada paso”.

“Lo que ocurrió anoche fue importante. Habrá más pasos, pero no me oirán comentar cada uno de ellos. Coordinamos estrechamente con los estadounidenses lo que está ocurriendo, pero no comentamos cada paso”, apuntó.

Para Rutte, “lo importante es que el proceso de paz está en marcha y esperamos que dé resultados”.

“Y si se prolonga demasiado o no da resultados, la mejor manera de presionar a los rusos es haciendo dos cosas”, indicó, en referencia a “asegurarse de que los rusos comprendan que el rápido flujo (militar) hacia Ucrania continuará” y a que “las sanciones económicas sean contundentes, que sean efectivas”.

“Eso también es exactamente lo que está sucediendo”, concluyó.

Rutte afirmó que está “en contacto constante” con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y disculpó su ausencia hoy de la reunión ministerial aliada en Bruselas.

“Está trabajando muy duro en lo que respecta al proceso de paz en Ucrania, pero también en Sudán, Gaza y todas las demás cuestiones en las que están trabajando los estadounidenses. Por lo tanto, me parece totalmente aceptable que no esté aquí (…). No le demos más importancia de la que tiene”, comentó.

Más apoyo militar aliado

Entre tanto, los aliados continúan anunciando nuevas aportaciones de ayuda militar para Kiev.

Los ministros de Exteriores de Alemania, Polonia y Noruega anunciaron a su llegada a la reunión en Bruselas que juntos destinarán 500 millones de dólares a comprar armamento a Estados Unidos que después enviarán a Ucrania para ayudar al país a hacer frente a la invasión rusa, en el marco de la iniciativa denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en ingles).

La ministra británica, Yvette Cooper, anunció que su país dará otros 10 millones de libras para la reparación de infraestructuras energéticas en Ucrania, sometidas a continuos ataques rusos.

«Dos presidentes buscan la paz, (el estadounidense, Donald) Trump y (el ucraniano, Volodímir) Zelenski, pero (el de Rusia, Vladímir) Putin busca proseguir la guerra», aseveró.

Su homologa canadiense, Anita Anand, avanzó que su país dedicará 200 millones de dólares a otro paquete PURL para la compra de más material militar a Estados Unidos para Ucrania, y 35 millones al fondo de la OTAN de apoyo a la seguridad del país invadido.

«La membresía a la OTAN debe abordarse en la OTAN», dijo Anand, a propósito de las futuras garantías de seguridad para Ucrania, entre las que Rusia rechaza en especial que contemplen que Kiev se integre en la Alianza Atlantica.

Por su parte, el ministro lituano, Kestutis Budrys, aseguró que la OTAN ya está bajo los ataques híbridos de Rusia en cuanto a que su país ha visto perturbado su espacio aéreo por globos meteorológicos procedentes de la vecina Bielorrusia.

«La mejor medida para crear confianza sería empezar con un alto el fuego» en Ucrania, consideró la ministra finlandesa, Elina Valtonen, quien dejó claro que no ha visto aún ninguna concesión por parte de Rusia en las conversaciones diplomáticas y pidió no hacer caso a su retórica amenazante.

«Tenemos que atenernos a nuestro plan de dos puntos: incrementar el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia», recalcó la ministra sueca, Maria Malmer Stenergard. EFE

