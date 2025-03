Los argentinos Báez y Carabelli repiten la semifinal de Río en el ATP de Santiago

Santiago de Chile, 28 feb (EFE).- Los tenistas argentinos Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli vuelven a encontrarse en una semifinal tras clasificarse este viernes en el ATP de Santiago, luego de haberse enfrentado hace una semana en el torneo de Río de Janeiro, donde Báez se coronó bicampeón.

En la otra semifinal, que se jugará en el court de San Carlos de Apoquindo de la capital chilena, se enfrentarán el argentino Francisco Cerúndolo y el serbio Laslo Djere.

Báez, 31 del mundo y campeón del torneo en 2024, derrotó al bosnio Damir Dzumhur por 6-4, 6-4 para concretar su avance y perfilarse como favorito a revalidar la corona.

Carabelli (69°) avanzó al vencer a su compatriota Federico Coria (136°) por 6-4, 6-3 en una hora y media de partido, confirmando su buen momento en el que ha ganado 11 de sus últimos 14 duelos.

Del otro lado del cuadro, el argentino Cerúndolo (26°) otro de los favoritos del certamen ganó ante su compatriota Tomás Etcheverry (43°) por 4-6, 6-3, 7-5, en un partido que tuvo que esforzarse para remontar.

“Acá he tenido dos partidos durísimos, no me siento jugando mi mejor tenis, pero cada vez me siento un poco mejor y me he ido adaptando”, dijo Cerúndolo sobre sus sensaciones de jugar en Santiago.

Su próximo rival será el serbio Djere (103°) que tuvo un intenso duelo frente al portugués Jaime Faria, a quien derrotó por 7-6 (5), 6-4, 6-4 en dos horas y 40 minutos.

El tenista balcánico ha tenido un buen desempeño en la gira sudamericana, tras haber alcanzado las semifinales del ATP de Buenos Aires, en las que cayó ante el brasileño Joao Fonseca.

Cerúndolo y Djere solo se han enfrentado una vez, en el Argentina Open de 2020, y terminó con una victoria del europeo por 6-2, 2-6 y 6-4 en primera ronda.

Antes de conocer a su oponente, el serbio aseguró en conferencia de prensa que tendría “un partido difícil”, ante cualquiera de los rivales argentinos. “No estamos en su país, pero probablemente han jugado más veces en Chile y puede ser una ventaja para ellos. Espero un partido complicado, pero estaré listo”. EFE

