Los candidatos al liderazgo ‘tory’ prometen reconstruir el partido

4 minutos

Viviana García

Birmingham (R.Unido), 30 sep (EFE).- Dos de los cuatro aspirantes al liderazgo del Partido Conservador británico, Tom Tugendhat y Kemi Badenoch, se mostraron este lunes a favor de reconstruir la formación tras el varapalo electoral del 4 de julio y recuperar la confianza del electorado para ganar los votos perdidos.

En la segunda jornada del congreso anual ‘tory’ que se celebra en Birmingham, centro de Inglaterra, estos dos candidatos intervinieron en el auditorio central del centro de conferencias para exponer sus posiciones y convencer a las bases antes de que se conozca el 2 de noviembre al nuevo líder que sustituirá a Rishi Sunak.

Los otros dos candidatos, James Cleverly y Robert Jenrick, tendrán sus respectivas intervenciones este martes, antes de que los cuatro hablen ante el partido el miércoles, en el último día de esta cita anual, marcada por la sucesión al liderazgo.

El próximo octubre habrá otras votaciones entre los diputados conservadores, que decidirán los dos aspirantes que serán sometidos al visto bueno definitivo de los afiliados.

Las reformas de Tugenhadt

El diputado Tom Tugendhat resaltó que no fueron las ideas conservadoras las que fallaron en los comicios de julio, sino las luchas internas en el Gobierno central.

Dijo que quiere un partido reformado y uno que no se convierta en el partido Reform, en alusión a la formación populista de derechas de Nigel Farage que sumó apoyos procedentes de votantes ‘tories’.

«No somos ni de izquierdas ni de derechas, somos conservadores, todos compartimos valores conservadores», resaltó Tugendhat, que fue presidente del comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes y es antiguo militar que sirvió en Afganistán, entre otros destinos.

Su misión, si es elegido líder -agregó- será la de «reconstruir la confianza» de los votantes a través de «acciones y no palabras», y avanzó que no impediría que Boris Johnson vuelva como diputado si hay una elección parcial para su retorno al Parlamento.

Badenoch defiende el conservadurismo

Para Badenoch, vista hasta ahora como favorita para ganar las internas, lo importante es defender el «conservadurismo» y el «sentido común» que siempre ha caracterizado a la formación, que calificó como la de mayor éxito en la historia de los partidos políticos en el mundo.

«Creo que los resultados que obtuvimos en las últimas elecciones muestran que estamos en un punto existencial. Hay un partido a la derecha (por Reform) que nos desafía, la gente de todo el espectro político no sabe lo que representamos», afirmó.

«Soy alguien que comunica nuestros valores» y «por eso quiero ser líder conservadora», dijo.

«Hemos permitido que demasiadas personas nos retraten como los malos. Los laboristas están en el poder, todo el mundo puede ver que son ellos los malos. Nosotros los buenos.», opinó.

Aunque Badenoch era vista como favorita para el liderazgo, sus aspiraciones se han visto reducidas tras decir ayer a los medios que es excesivo que se pague el permiso por maternidad -si bien luego se retractó- y que no todas las culturas son «igualmente válidas».

«No creo que los que traen conflictos extranjeros aquí deban ser bienvenidos», declaró la diputada, lo que ha generado las dudas en el congreso sobre el éxito de su candidatura.

Las bases reunidas en Birmingham buscan darle al partido un giro político a la derecha para recuperar votos y a un líder carismático, íntegro y capaz de atraer a los jóvenes a la formación, según coincidieron varios afiliados en declaraciones a EFE.

Simon Tobin, presidente de la Asociación conservadora de Suffolk, en el este de Inglaterra, dijo a EFE que «es muy importante ir a la derecha, pero no demasiado» y reconoció el daño causado por el populista partido Reform en las urnas del 4 de julio.

«Hace 10 años, el UKIP (el antiguo partido pro-Brexit de Farage) asestó un gran daño a los conservadores y la razón fue que no estábamos analizando adecuadamente la inmigración y todo ese tipo de cosas», añadió.

«Así que aquí estamos 10 años después con un Reform que nos ha destrozado de nuevo y porque no estábamos abordando cuestiones clave como la inmigración. Muchos de nosotros no somos racistas, le prometo que yo no lo soy. Pero hay que tener el control (migratorio)», agregó. EFE

